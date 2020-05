COVID-19 : les constructeurs automobiles s'impliquent dans la communauté

Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a forcé les constructeurs automobiles à interrompre leur production de véhicules et plusieurs se sont tournés vers la fabrication de respirateurs ou d’équipements de protection.

Des mesures ont aussi été prises pour aider les clients existants et les nouveaux acheteurs, mais ce dont on parle peut-être moins, ce sont toutes les bonnes actions qui sont faites au sein de la communauté.

Le Guide de l’auto vous en recense ici quelques-unes…

Mitsubishi

Partenaire automobile exclusif du Club des petits déjeuners, Mitsubishi Canada et ses concessionnaires ont donné 50 000 $ pour remplir des paniers de nourriture aux gens qui en ont besoin. Plusieurs Eclipse Cross sont également fournis pour les livrer.

Photo: Mitsubishi

À Montréal, Mitsubishi prête un véhicule à Bouffe-Action de Rosemont, un organisme voué à la lutte contre l'insécurité alimentaire.

General Motors

Le concessionnaire Bilodeau Autos de Sainte-Anne-de-Beaupré a installé un nettoyeur à vapeur sèche dans une fourgonnette mobile pour désinfecter les véhicules de ses clients après une visite au garage. L’équipe s’offre également pour désinfecter les véhicules d’urgence de la région.

À Matane, Marquis Automobiles aide les pharmacies locales pour la livraison de médicaments essentiels en fournissant deux Chevrolet Bolt EV et un Buick Encore GX. Dallaire Lac-Mégantic ainsi que Germain Chevrolet à Saint-Raymond font à peu près la même chose. Dans le cas de GM Paillé à Berthierville, plus de 10 camionnettes GMC Savana servent à supporter les épiceries et les pharmacies de la communauté.

Photo: General Motors

Du côté de Chandler, Automobiles Carmer prête des véhicules à la ville pour aider les bénévoles à livrer des repas faits maison aux aînés afin qu’ils n’aient pas à visiter les épiceries.

Hyundai

Au cours des six dernières semaines, les concessionnaires Hyundai au Québec ont proposé des véhicules et des chauffeurs pour leurs pharmacies et épiceries locales pendant la pandémie de COVID-19.

Par exemple, Hyundai du Royaume à Chicoutimi a fourni cinq de ses véhicules de courtoisie à quatre pharmacies pour des livraisons à domicile. Hyundai du Saguenay à Jonquière en a prêté un également.

« En région, nous avons le privilège d’avoir de très bons liens communautaires. L’entraide, c’est très fort, a déclaré Olivier Blouin, directeur général de ces deux concessions. Quand nous avons appris que nos magasins locaux avaient du mal à livrer des produits très essentiels, nous avons immédiatement su que nous devions aider. »

Photo: Hyundai

Des véhicules de Montmagny Hyundai sont utilisés par un supermarché du coin et des membres du personnel se sont portés volontaires pour les conduire. Même chose du côté de Hyundai Saint-Raymond.

Hyundai Trois-Rivières et Hyundai Shawinigan proposent une offre ouverte de véhicules de courtoisie et de bénévolat sur tous leurs médias sociaux.

Toyota

Toyota Canada a renforcé son partenariat avec Héma-Quebec et la Société canadienne du sang en faisant don de plus de 1 million $ en temps de publicité Toyota et Lexus pour communiquer le besoin constant pour les dons de sang et autres produits sanguins.

Photo: Toyota

En outre, le constructeur soutient ses concessionnaires en égalant leurs dons – notamment à différents programmes alimentaires communautaires – jusqu'à concurrence de 1 million $ au total. Des masques respiratoires N95, des gants, des lunettes de protection et des protège-bottes hygiéniques ont aussi été donnés à des hôpitaux.

Honda

La Fondation Honda Canada a fait un don de 500 000 $ pour soutenir les besoins essentiels en matière d’alimentation et de soins de santé en réponse à la COVID-19, dont 100 000 $ à Banques alimentaires Canada, le reste allant à des organismes en Ontario.

De plus, la compagnie égale les dons de ses employés aux programmes alimentaires de leurs communautés jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour chaque don. Certains font aussi du bénévolat virtuel, par exemple en envoyant des notes d’encouragement aux enfants aidés par la fondation Fais-Un-Vœu Canada et en partageant des photos sur les médias sociaux avec des notes écrites à la main pour les travailleurs de la santé.

Enfin, Honda Canada a donné plus de 45 000 articles d’équipement de protection individuelle aux hôpitaux de l’Ontario.

En vidéo: le point sur la COVID-19 dans le monde de l'auto