COVID-19: les concessionnaires de Montréal rouvriront plus tard que prévu

La semaine dernière, on apprenait que le département des ventes des concesionnaires du Québec pourraient rouvrir partir du 4 mai, à l'exception de ceux qui sont dans la grande région de Montréal, dont la réouverture allait avoir lieu le 11 mai.

Or, on apprend aujourd'hui qu'en raison du nombre élevé de cas dans la région de Montréal, la réouverture des commerces non essentiels, dont les concessionnaires automobiles, est repoussée au 19 mai.

Cette nouvelle survient alors que Montréal est confirmée comme étant le point chaud de la pandémie de COVID-19 au Canada.

Des mesures strictes

Lors de leur réouverture, les concessionnaires devront respecter plusieurs mesures afin de minimiser les possibilités de propagation du virus. Dans un protocole mis en place par la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ), on demande notamment aux concessionnaires de verrouiller les véhicules, d'inciter tous les clients à se laver les mains avant d'entrer dans le commerce et d'installer des parois de plexiglas dans le bureau des vendeurs.

Rappelons que le département du service des concessionnaires automobiles est déjà ouvert depuis le 15 avril dernier, où Québec l'avait ajouté à la liste de services essentiels. Le report de la date de réouverture ne concerne que le département des ventes, fermé depuis le début des mesures de confinement.

En vidéo: En entrevue avec Robert Poëti, PDG de la CCAQ