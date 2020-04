COVID-19 : Jaguar Land Rover prête des véhicules pour aider les services d'urgence

Pendant que certains constructeurs automobiles se tournent vers la fabrication de respirateurs et d’équipement de protection ou encore le don de ressources à différents organismes pour traverser la crise de la COVID-19, Jaguar Land Rover vient de mettre plus de 160 véhicules à la disposition des services d’urgence à travers le monde.

Plusieurs de ces véhicules proviennent des flottes de presse et de divers événements qui ont été annulés.

Au Canada, par exemple, des Land Rover Defender et Discovery avec chauffeurs s’affairent à ramasser de l’équipement de protection chez les compagnies qui acceptent d’en distribuer afin d’aller les livrer dans les hôpitaux et centres de soins.

Une plateforme en ligne (www.theppedrive.com) a été mise sur pied pour accélérer les échanges dans la région de Toronto. D’autres endroits pourraient s’ajouter éventuellement.

« Les salons de tatouage et de manucure, les centres d’esthétique, les dentistes, les vétérinaires et les cliniques de chirurgie plastique sont autant d’exemples d’entreprises qui pourraient avoir du matériel à donner », explique le Dr Michael Warner, directeur des soins intensifs au Michael Garron Hospital de Toronto.

Photo: Jaguar Land Rover

De l’autre côté de l’Atlantique, près d’une soixantaine de véhicules ont été prêtés à la Croix Rouge britannique en vue de livrer des médicaments et de la nourriture aux personnes qui en ont maintenant besoin en raison des mesures de confinement.

Des actions similaires sont aussi orchestrées en Espagne, en France, en Afrique du Sud et en Australie.

« Jaguar et Land Rover vont tout faire en leur possible pour appuyer les communautés dans le besoin, affirme Finbar McFall, directeur de l’expérience client chez Jaguar Land Rover. Notre partenariat avec la Croix Rouge date de 65 ans et nous allons travailler main dans la main avec eux pour répondre à cette urgence mondiale. Tout le monde peut jouer un rôle afin d’aider les plus vulnérables. »

