Land Rover Defender 2020 : cinq choses à savoir

Land Rover Range Rover Evoque 2019: Chic urbain

Le petit VUS Range Rover a été lancé en 2012 au Canada, et il a tout de suite attiré nos regards. Son design séduisant, athlétique et rondelet s’est démarqué dans le créneau des VUS compacts de luxe, et même en 2019, il se démarque toujours. Il est vrai que l’Evoque …