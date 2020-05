Land Rover Defender : on jase avec une de ses designers

Le Land Rover Defender est le modèle le plus légendaire de la marque à travers le monde, lui dont les origines remontent à 1948. Une toute nouvelle génération a vu le jour pour 2020 et on peut dire que les concepteurs n’ont pas manqué d’audace ni d’innovation.

Clairement, le nouveau Defender est un produit unique au sein de la gamme et il n’est pas fait pour tout le monde. Afin de mieux le cerner, l’équipe du Guide de l’auto a discuté avec Chloé Lefèvre, designer spécialisée en couleurs et matériaux chez Jaguar Land Rover.

D’abord, rappelons que le Defender 2020 propose deux modèles : celui appelé « 90 » possède deux portes, un empattement régulier et même un toit souple rétractable en option, tandis que l’autre appelé « 110 » comprend quatre portes et un empattement allongé qui lui permet d’offrir jusqu’à sept places.

Photo: Land Rover

C’est aussi le Land Rover le plus équipé et le plus personnalisable jamais conçu, avec des versions S, SE, HSE, X et First Edition, quatre ensembles d’accessoires adaptés à différents milieux (Explorateur, Aventurier, Campagnard et Urbain) et pas moins de 170 accessoires individuels disponibles.

La chose qui frappe – ou qui choque – le plus est son look et sa finition, évidemment. Chloé Lefèvre nous explique que la compagnie s’est inspirée à la fois de la nature et du monde industriel en combinant les éléments du design.

La palette extérieure inclut des teintes comme Vert Pangée, Bleu Tasman et Pierre Gondwana. De plus, pour la première fois chez Land Rover, une pellicule de protection à base de polyuréthane au fini satiné est disponible pour envelopper la carrosserie. Conçue pour répondre à des normes de fabrication rigoureuses et faire face à des conditions extrêmes, elle peut être facilement retirée afin d’être réparée.

À l’intérieur, Mme Lefèvre nous parle de l’approche réductionniste qui a guidé les designers. « Le plus gros défi était de rester fidèle aux valeurs et à l’héritage de la marque et du Defender en particulier tout en créant un décor moderne et désirable qui fait usage de nouveaux matériaux », dit-elle. En gros, ceux-ci se sont concentrés sur la simplicité et la fonctionnalité, mettant de côté les détails non essentiels.

Photo: Land Rover

Des motifs hexagonaux (qui rappellent la solidité des alvéoles, un autre élément de la nature) côtoient plusieurs formes rectilignes et des éléments structuraux exposés, comme la poutre transversale offerte en deux finis sur la planche de bord (qui s’agence avec la garniture sur le volant) et les fixations de portes visibles qui dévoilent partiellement la carrosserie. Les boulons laissés apparents renforcent la thématique industrielle.

Les clients peuvent également choisir parmi trois coloris intérieurs (noir, brun et kaki) ainsi que des boiseries en noyer brut ou en chêne naturel fumé, toutes deux avec une finition texturée pour une meilleure sensation au toucher. À propos, saviez-vous que la console centrale avec accoudoir et rangement peut être remplacée par un strapontin qui donne une place supplémentaire à la rangée avant?

Un autre point sur lequel la designer de Land Rover a voulu insister, c’est l’intégration de nombreux matériaux résistants qui font en sorte que les utilisateurs du Defender n’ont pas à craindre de le salir ou de l’abîmer. Il y a par exemple le revêtement caoutchouté au plancher, au dos des sièges arrière et dans le coffre, très facile à nettoyer.

Photo: Land Rover

Au niveau des sièges, encore là, beaucoup de choix sont proposés. Mentionnons cette combinaison de cuir grainé avec du tissu robuste à microfibres (provenant de 34 bouteilles de plastique recyclées) sur les surfaces les plus à risque d’être usées. Une autre option est une sellerie de cuir Windsor combinée à un tissu Kvadrat contenant 30% de laine pour augmenter sa durabilité. Enfin, les plus écolos peuvent rejeter complètement le cuir pour une combinaison de ce même tissu lainé avec de la suédine.

Sachant tout cela, on comprend bien pourquoi Chloé Lefèvre choisit ces trois mots pour résumer le Land Rover Defender 2020 : fonctionnel, moderne, durable. Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à notre galerie de photos!

En vidéo : Gabriel Gélinas présente le Land Rover Defender 2020