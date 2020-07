Land Rover fête les 50 ans du Range Rover avec style

La vidéo d’introduction pour la conférence de presse virtuelle de Land Rover débute sur des images d’archives, alors qu’une suave voix britannique lance des mots comme « Fifty years of mud and glory. Fifty years of shaken, not stirred ». Le ton est donné…

Lancé en 1970, le Range Rover célèbre cette année son 50e anniversaire, et Land Rover souligne cette occasion en présentant plusieurs éditions spéciales de son VUS de grand luxe et du Range Rover Sport. Ces nouvelles variantes peuvent être animées par des moteurs existants, mais aussi par une nouvelle famille de moteurs diesel à six cylindres en ligne avec système d’hybridation léger, ainsi qu’avec une motorisation hybride rechargeable.

Range Rover Fifty

Pour Land Rover, ces éditions spéciales ou limitées ont souvent eu cours, la chose étant facilitée par un volume de production n’ayant aucune commune mesure avec celui des marques généralistes produisant également des VUS.

Dans un premier temps, une édition spéciale appelée « Fifty » sera produite en petite série pour le Range Rover. Limitée à 1970 exemplaires, évoquant l’année de l’arrivée du tout premier Range Rover sur le marché, cette édition spéciale sera proposée à la fois sur les modèles à empattement ordinaire et à empattement allongé.

La dotation de série est pléthorique, puisque c’est le Range Rover Autobiography qui sert de base au Fifty, lequel se distingue par ses inscriptions « Fifty » dont la calligraphie est celle de Gerry McGovern, chef du design chez Land Rover. Seulement trois couleurs exclusives sont disponibles, soit Bahama Gold, Tuscan Blue et Davos White.

Photo: Land Rover

Le Range Rover Fifty pourra être animé par la motorisation hybride rechargeable P400e, composée du quatre cylindres turbocompressé de deux litres et d’un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 13,1 kilowatts/heure, ou encore par des moteurs thermiques conventionnels. Le prix du Range Rover Fifty est fixé à 164 300 $ pour le modèle à empattement ordinaire et à 170 300 $ pour le modèle à empattement allongé.

Westminster Edition et Westminster Black Edition

L’édition spéciale Westminster comprend des jantes en alliage de type Diamant de 21 pouces, un toit panoramique, des portières à fermeture douce et feutrée, et une chaîne audio Meridian de type Surround comptant 19 haut-parleurs.

Comme son nom l’indique, le Range Rover Westminster Black Edition adopte un look monochromatique, complété par des jantes en alliage de 22 pouces. À l’instar du Fifty, ces éditions limitées seront animées par les blocs essence ou diesel ainsi que par la motorisation hybride rechargeable. L’échelle de prix est conséquente et varie de 116 100 $ avec le diesel à 134 600 $ pour le Westminster à V8 surcompressé de cinq litres.

SV Autobiography Dynamic Black

« The special one ». C’est en ces termes que Land Rover évoque la variante SV Autobiography Dynamic Black avec son V8 de cinq litres suralimenté par compresseur volumétrique. Disponible seulement sur le Range Rover à empattement ordinaire, cette édition spéciale revêt une carrosserie de couleur Santorini Black avec accents Narvik Black, ainsi que des étriers de frein noirs. Son prix est fixé à 208 500 $.

Par ailleurs, le système de télématique Touch Pro Duo a été revu. En plus des fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto, la nouvelle version comprend maintenant l’intégration de l’application Spotify. Les systèmes de sécurité avancés font partie de la dotation de série, mais le Range ajoute aussi une nouvelle technologie à bande ultralarge pour la télécommande du démarrage, rendant beaucoup plus difficile le « clonage » à distance d’une télécommande par des voleurs professionnels.

Photo: Land Rover

Une nouvelle famille de moteurs diesel Ingenium

Sur le plan technique, la marque anglaise n’était pas peu fière de présenter sa nouvelle famille de moteurs diesel à six cylindres en ligne turbocompressés et dotée de l’hybridation légère avec système électrique de 48 volts, en précisant que ses moteurs étaient conçus et construits entièrement au Royaume-Uni. Ces blocs diesel sont évidemment plus puissants et plus efficients que ceux qu’ils remplaceront sous le capot des nouveaux Range Rover.

Trois éditions pour le Range Rover Sport

Le scénario se répète pour le Range Rover Sport avec trois éditions spéciales, l’ajout du nouveau six cylindres diesel ainsi que de la version la plus récente du système de télématique. Le HSE Silver et le HSE Dynamic Black reçoivent des jantes en alliage à motif diamant de 21 pouces, un toit panoramique fixe et une chaîne audio Meridian à 19 haut-parleurs. Le HSE Silver sera disponible en 7 couleurs, alors que le HSE Dynamic Black adopte exclusivement le noir pour sa carrosserie et son habitacle, ces deux éditions spéciales pouvant être animées par le moteur diesel à six cylindres en ligne ou la motorisation hybride rechargeable P400e.

Photo: Land Rover

Au sommet de la pyramide, on retrouve maintenant le SVR Carbon Edition affichant une section réalisée en fibre de carbone sur le capot avant abritant le V8 surcompressé de cinq litres. L’échelle de prix du Range Rover Sport varie de 82 200 $ pour le P360 six cylindres à essence, à 155 500 $ pour le SVR Carbon.

Avec ces éditions spéciales et limitées célébrant le 50e anniversaire du Range Rover, le constructeur anglais souhaite relancer l’intérêt pour son modèle phare ayant atteint le statut d’icône de l’automobile, à une époque où les VUS de luxe sont maintenant légion. Le Range a toujours eu un cachet indéniable, mais on souhaiterait aussi que la fiabilité s’améliore chez Land Rover, la marque anglaise se classant au 32e rang sur 32 marques dans la plus récente étude Vehicle Dependability Study (VDS) de la firme américaine spécialisée J.D. Power and Associates, laquelle mesure la fiabilité des véhicules après trois ans d’usage.

Les nouveaux Range Rover et Range Rover Sport seront disponibles en concessions au pays à compter d’octobre 2020.

