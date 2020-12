Combien coûte… le Land Rover Defender 2021?

Le modèle le plus emblématique de l’histoire de Land Rover est de retour sur les routes nord-américaines cette année!

Après une longue carrière sans grand changement de l’autre côté du globe, le Land Rover Defender reçoit finalement une mise à jour qui le propulse au XXIe siècle. Et cette fois, il ne boude pas le marché canadien!

Conçu pour passer à peu près n’importe où, ce modèle diffère grandement des autres véhicules de la marque. Ici, on a davantage affaire à un camion destiné aux aventuriers, même si cette nouvelle mouture du Defender ne crache pas sur le luxe non plus.

Livré avec un choix de moteurs à quatre ou à six cylindres, le Defender entre en compétition avec le Mercedes-Benz Classe G, mais aussi avec des véhicules plus généralistes comme le Jeep Wrangler ou même le nouveau Ford Bronco.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert présente le Land Rover Defender 2021… et dévoile son prix!