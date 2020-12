En vidéo : le Land Rover Defender mis à l’épreuve

En réintroduisant le Defender sur les routes nord-américaines, Land Rover ramène un nom mythique à l’avant-scène. Puisqu’au fond, c’est avec lui que tout a commencé.

Bien avant les Range Rover, Discovery et compagnie, Land Rover s’est fait connaitre non pas par le luxe, mais bien par les capacités hors route de ses produits.

Tout a commencé avec les Land Rover Series I, II, IIA et III, qui ont tour à tour évolué pour finalement prendre le nom Defender. Un véhicule au design costaud et aux aptitudes absolument époustouflantes dans les chemins de terre et de boue. Bien qu’un peu moins connu par chez nous, ce modèle jouit d’une réputation de robustesse absolument exceptionnelle ailleurs sur la planète.

Abandonné par Land Rover il y a quelques années seulement en Europe, le Defender est de retour sous une toute nouvelle génération, et celle-ci est enfin disponible chez les concessionnaires canadiens!

Contrairement aux Ford Bronco et Mercedes-Benz Classe G qui conservent une allure très similaire à celle de leurs ancêtres, Le Defender adopte un design plus évolutif. Land Rover ne s’est pas gêné pour arrondir certains angles.

Mais au-delà du look, qu’en est-il du comportement de ce nouveau venu chez Land Rover? Mérite-t-il de porter un nom aussi prestigieux? Marc-André Gauthier s’est aventuré hors des sentiers asphaltés pour en avoir le cœur net!