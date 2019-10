Un Land Rover Defender téléguidé est en préparation

Jaguar Land Rover développe une technologie 3D super cool

Les véhicules de Jaguar et de Land Rover figurent parmi les plus sophistiqués et les plus évolués sur le plan technologique de toute l’industrie. C’est vrai même pour des modèles d’entrée de gamme, comme le Range Rover Evoque 2020 avec son fabuleux système ClearSight (si vous ne savez pas de …