Vidéo : le Land Rover Defender et ses cascades pour James Bond

Le prochain film de la série James Bond, Mourir peut attendre, sortira sur les écrans le 10 avril. Si la bande-annonce officielle ne manque vraiment pas d’action, une nouvelle publicité mettant en vedette le Land Rover Defender nous en met plein la vue aussi.

Le constructeur n’aurait pas pu trouver une meilleure façon de démontrer les capacités spectaculaires de son tout nouveau VUS que de présenter des morceaux de scènes où il exécute toutes sortes de cascades incroyables… à commencer par des sauts d’une longueur de 30 mètres!

On voit aussi le Defender dévaler des pentes jonchées de bosses, traverser une rivière en évitant les grosses roches et foncer tête première dans la boue. Le clip se termine par un flip complet, après quoi le véhicule poursuit sa route – et la défriche au passage – comme si de rien n’était.

Notez que la seule modification apportée aux dix Defender utilisés dans le tournage est l’installation d’une cage de sécurité à bord. À propos, c’est le seul modèle de Land Rover dont le programme de tests l’amène à sauter par-dessus un pont afin de vérifier la résistance et la durabilité du châssis et de la suspension.

Le film Mourir peut attendre mettra aussi en vedette le Range Rover Sport SVR ainsi que les Aston Martin DB5, DBS Superleggera et Valhalla.

Rappelons que le Land Rover Defender a effectué son grand retour en septembre 2019. Sa plateforme D7x en aluminium est conçue pour affronter les conditions les plus extrêmes, ses angles d’approche (38 degrés) et de départ (40 degrés) sont exceptionnels, sa capacité à traverser des cours d’eau va jusqu’à 90 centimètres et ses moteurs à quatre et à six cylindres génèrent respectivement 296 et 395 chevaux.

Assemblé en Slovaquie, le Land Rover Defender 110 à empattement allongé (sept places) sera en vente à compter du printemps, suivi un peu plus tard du Defender 90 à empattement régulier (cinq places). Le prix canadien varie de 65 300 $ à 93 600 $.