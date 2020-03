COVID-19 : Fiat Chrysler produira des masques pour les services d’urgence

COVID-19 et automobile au Québec : qui est ouvert ou fermé?

Tel qu’annoncé hier, le gouvernement du Québec ordonne la fermeture, à compter du mercredi 25 mars à 00:01 et jusqu’au 13 avril, de l’ensemble des commerces et services non essentiels. Le télétravail et le commerce en ligne restent cependant permis en tout temps pour toutes les entreprises. Comment cela affectera-t-il …