COVID-19 : comment le NASCAR vient en aide

La pandémie de la COVID-19 ayant forcé l’annulation de toutes les courses de NASCAR au moins jusqu’au 3 mai inclusivement, les dirigeants de la série ont dû réagir.

Sur le plan compétitif, il y a eu bien sûr le lancement du championnat virtuel eNASCAR iRacing Pro le 22 mars, mais de façon plus importante, des efforts sont déployés comme dans bien d’autres entreprises pour venir en aide à la population.

Ainsi, le centre de recherche et de développement du NASCAR, situé à Charlotte en Caroline du Nord, concentre maintenant une partie de ses ressources et de son expertise dans la fabrication d’équipements de protection pour le personnel d’hôpitaux américains, tels que des boucliers faciaux réalisés à l’aide d’imprimantes en 3D. Un modèle de tête humaine a même été conçu pour les chercheurs de l’université Wake Forest qui tentent de trouver de meilleures solutions de traitement.

Photo: NASCAR

Non loin de là, la piste zMAX du Charlotte Motor Speedway est actuellement occupée par un centre de test pour le coronavirus. D’autres circuits font de même ou encore organisent des collectes de sang pour les banques locales.

Naturellement, plusieurs équipes de NASCAR s’impliquent elles aussi. Par exemple, Roush Fenway Racing a mis au point une boîte transparente qu’on peut déposer sur un patient atteint de la COVID-19 et qui crée une barrière sécuritaire pour les équipes médicales lors des soins et des déplacements à travers l’hôpital.

L’écurie Penske assiste de son côté un partenaire technique dans la fabrication de boucliers faciaux.

C’est sans compter le travail et les campagnes de financement des pilotes comme Jimmie Johnson, Dale Earnhardt Jr., Denny Hamlin et Kevin Harvick au profit de diverses fondations et organismes caritatifs.

Photo: NASCAR

Notons par ailleurs que les dirigeants du NASCAR ont décidé de reporter le lancement des voitures de nouvelle génération à la saison 2022. À l’essai depuis octobre dernier, elles devaient entrer en fonction en 2021 avec entre autres une nouvelle carrosserie, un aileron arrière raccourci, des freins plus costauds et des jantes BBS de 18 pouces comprenant un verrou central.