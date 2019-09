Combien peut valoir une Nissan Micra SR 2017 de 3 000 kilomètres?

Combien pourrais-je obtenir pour ma Nissan Micra SR 2017 de seulement 3 000 kilomètres?

Bonjour Michel,

La valeur dépend de plusieurs choses. D’abord de la date de mise en service qui est très importante pour déterminer l’échéance de la garantie. Si la voiture a été achetée en fin d’année 2016, il n’existe pratiquement plus de garantie de base tandis que si elle a été achetée un an plus tard, une certaine couverture est encore applicable. Ce seul élément pourrait facilement faire varier la valeur de 1 000 $ à 1 500 $.

Il faut ensuite considérer son état. Ainsi, si l’auto a déjà été accidentée, même légèrement, sa valeur pourrait chuter de quelques milliers de dollars. Et s’il s’agit de ce que l’on appelle un « VGA », donc un véhicule gravement accidenté, alors considérez une perte de valeur d’au moins 5 000 $ par rapport au prix normal.

En considérant que la bagnole est en parfait état, sa valeur marchande - si elle est vendue par un concessionnaire - serait entre 14 500 $ et 15 000 $. Or, puisque vous n’êtes pas commerçant, vous devez retrancher à peu près 1 000 $ à l’équation, considérant que vous ne pouvez offrir de garantie légale.

Photo: Antoine Joubert

Cela signifie que vous pourriez demander entre 13 000 $ et 14 000 $, dans l’espoir de la vendre à un particulier. N’oubliez pas non plus que si votre objectif est de remplacer votre Micra par un autre véhicule, vous pourriez effectuer une vente d’accommodation via un concessionnaire, ce qui vous ferait économiser l’équivalent des taxes applicables sur la Micra (autour de 2 000 $), pour l’achat de votre nouveau véhicule.

Et si vous choisissez de vendre votre voiture directement à un concessionnaire, parce que vous comptez acheter un autre véhicule, ce dernier risque de vous offrir environ 11 000 $ à 11 500 $, somme à laquelle vous ajouterez les taxes applicables, pour un total de 12 650 $ à 13 200 $.

En espérant que cela puisse vous éclairer!