Photo: Nissan France

La Nissan Micra est de loin l'une des voitures les moins chères sur le marché canadien, mais aussi le deuxième meilleur achat du Guide de l'auto 2020 dans la catégorie des citadines.

Certains ont déjà dit qu'elle avait un style résolument européen, sauf qu'il faut rappeler que la Micra vendue en Europe n'a rien à voir avec la nôtre.

Légèrement plus spacieuse et plus puissante (moteur de 117 chevaux en option, comparativement à 109 chevaux ici), elle est également beaucoup plus moderne sur le plan du design et de la technologie.

Voyez plusieurs exemples dans la galerie de photos qui suit et dites-nous si vous la préférez à la Micra canadienne ou encore à un multisegment comme le Kicks.