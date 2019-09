Face à face : Nissan Micra et Chevrolet Spark, qui remportera la victoire?

Voici un saisissant face à face sur les citadines les plus abordables du marché actuel.

La Nissan Micra est de loin la préférée du journaliste du Guide de l’auto Germain Goyer qui vante son agrément de conduite malgré les maigres 109 chevaux de force de moteur… Cet argument sera-t-il suffisant pour convaincre son comparse Michel Deslauriers qui lui est persuadé de la supériorité de la Chevrolet Spark?

Effectivement, la Spark gagnerait la course sur l’aspect multimédias avec son système d'infodivertissement bien pensé. Malgré sa boîte manuelle désuète et boudée en 2019, la plus petite des Chevrolet serait mieux insonorisée avec un habitacle plus fonctionnel bien que moins vaste que celui de la Micra. La grande question est de savoir si on a du plaisir quand on pèse sur la pédale d’accélération. Vous le saurez en regardant cette capsule Face à face!

Dans les deux cas, il est de mise d’éviter les versions de base qui sont moins recommandées quand on parle de location et de financement à long terme.