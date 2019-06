Sur la route : Porsche Cayenne Coupé 2020

Porsche est reconnue pour ses voitures sport comme la 911 et la 718 Cayman, mais c’est plutôt grâce à ses véhicules utilitaires que le constructeur est aussi prospère.

Le Cayenne, premier VUS de l’histoire de la marque, a vu le jour en 2003. Après s’être attiré quelques critiques à ses débuts, ce modèle s’est avéré un véritable coup de circuit pour Porsche.

Une quinzaine d’années plus tard, le Cayenne est toujours bien en poste dans l’alignement du constructeur allemand. On en propose même une nouvelle version cette année : le Cayenne Coupé!

Photo: Porsche AG

Adoptant une ligne de toit plus fuyante, le Cayenne Coupé se différencie également du Cayenne régulier par un pare-brise plus incliné, un pavillon abaissé de 20 millimètres et un châssis légèrement plus large. Il s’agit d’une réplique directe à des modèles comme le BMW X6 et le Mercedes-Benz GLE Coupé.

Au cours de cette capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas livre ses impressions sur le Porsche Cayenne Coupé 2020, qu’il a conduit sur les routes de Graz, en Autriche.