Porsche Cayenne S 2019 : pas encore assez

Lors de notre essai du Porsche Cayenne 2019, nous avions été épatés par sa rigidité structurelle et la livrée de couple de son moteur V6 turbo. Toutefois, nous avions été déçus par sa personnalité diluée et par le fait que rien ne vient de série. Bref, nous en avions conclu que, de base, un Cayenne est incomplet, qu’il faut monter les échelons de la gamme afin de mieux saisir sa position parmi le segment.

Nous sommes, six mois plus tard, à bord cette fois-ci d’un Porsche Cayenne S 2019. Et nous en ressortons avec la même opinion.

Y a-t-il une limite?

D’emblée, avec la déclinaison S, on en reçoit beaucoup plus qu’avec un Cayenne « ordinaire ». Primo, son moteur V6 biturbo de 2,9 litres est désormais exclusif au constructeur et non partagé avec les produits Audi. Ainsi, il ne développe pas moins de 434 chevaux, soit 100 chevaux de plus que le moteur de 3,0 litres, sans compter un couple augmenté à 406 lb-pi.

Comme le Cayenne de base, le Cayenne S est associé à une boîte automatique à huit rapports. Le rouage intégral est offert de série et grâce au mode départ-canon, ce VUS intermédiaire peut accomplir le 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes, sans oublier le fait qu’il peut remorquer jusqu’à 7 716 lb (3 500 kg).

Tout ça c’est bien, et honnêtement, c’est très impressionnant pour un VUS aussi spacieux et prestigieux. Comme le Cayenne de base, le Cayenne S dispose d’un des habitacles les mieux insonorisés du segment, ses sièges sont hyperconfortables et ses places arrière procurent amplement de dégagement pour la tête et les jambes.

Mais à quel prix? Nous posons la question, car la semaine juste avant de prendre le volant de ce Cayenne S, nous étions à bord d’un BMW X5 50i xDrive, un concurrent direct du Cayenne. Et celui-ci était équipé à bloc, comprenant toutes les options du catalogue. Il se vendait 106 500 $. Notre Cayenne S, quant à lui : 121 260 $. En vaut-il réellement le supplément?

Lorsque comparés côte à côte, il est difficile de justifier le prix du Cayenne S par rapport au X5, car en matière de confort et de performances routières, les deux véhicules sont presque identiques. En fait, nous avions l’impression d’en avoir plus pour notre argent à bord du X5.

Il suffisait de regarder la liste des options du Cayenne pour réaliser à quel point Porsche profite de son prestige pouf gonfler les prix. Le constructeur nous facture des sommes démesurées pour des ajouts normalement de série chez la concurrence. Par exemple, si l’on désire des sièges chauffants dans notre VUS Porsche, il faut ajouter l’ensemble Premium Plus à un véhicule se détaillant déjà 92 000 $.

Certes, cet ensemble procure au Cayenne S une pléthore d’options intéressantes, comme une chaîne audio Bose, des phares à DEL et un toit ouvrant panoramique, entre autres. Le problème, c’est que l’ensemble coûte 9 650 $!

Bref, notre Cayenne S avait pour 30 000 $ en options, mais de l’extérieur, il paraissait tout de même moins exclusif qu’un Mercedes-Benz GLE ou un Volvo XC90 T8.

Il se rattrape ailleurs

Est-ce que tout ça fait en sorte que le Cayenne S est ennuyant à conduire? Pas du tout! Après tout, il s’agit d’une Porsche, et là-dessus, comme sa déclinaison de base, il surprend par un châssis hypersolide et une volonté à performer.

Son mode extrême, c’est le mode Sport Plus, qui raffermit la suspension adaptative (une option de 2 480 $), endurcit la direction assistée Power Steering Plus (comprise dans le groupe d’options Premium Plus), et rend le comportement de la boîte de vitesse encore plus agressif. Ainsi, le Cayenne se conduit comme une grosse auto sport. Jamais on n’a l’impression d’être au volant d’un bolide de plus de 2 000 kg.

On enfonce l’accélérateur, et hop! Ce gros camion rétrograde en un temps éclair, tout en bondissant avec vigueur. Tout est doux. Tout est sans tracas, bref, on se sent à bord d’une machine drôlement bien conçue pouvant rivaliser avec certaines voitures sport, et ce, sur n’importe quel type de terrain.

À ce chapitre, le Cayenne S est nettement plus dynamique qu’un Cayenne de base.

Une fois que l’on arrête d’exploiter ses performances bestiales, on n’a qu’à régler notre Porsche en mode Normal, et sa suspension se ramollit, son moteur devient tout doux, et sa boîte de vitesse enfile les rapports sans tracas. Parmi les VUS allemands à prétention sportive, le Cayenne est de loin le plus accompli du lot. En plus d’être performant, l’ergonomie de son habitacle est hors pair, tant par la manière dont les commandes sont situées, que par la façon dont l’information est affichée.

Parlant d’affichage, le système multimédia est clair et d’une élégance singularisée, comprenant des boutons physiques, agrémentant son expérience d’utilisation. Bien qu’il puisse être difficile à apprivoiser en premier lieu, on le comprend rapidement.

Alors oui, le Porsche Cayenne S 2019 fait tout bien, encore mieux que le Cayenne de base. Il est confortable, silencieux, luxueux, ultraperformant, et peut même remorquer une roulotte .

Mais comme tout ce qui sort de chez Porsche dernièrement, on nous rappelle constamment que l’on n’a pas payé assez cher. Ses groupes d’options ridiculement onéreux nous font languir pour la prochaine déclinaison : le Cayenne Turbo. Et rendu là, on aura certainement envie d’opter pour le Cayenne Turbo S…

C’est vrai, une Porsche demeure une Porsche. On paie pour le nom, l’exclusivité. Ça, le Cayenne S nous le fait comprendre assez vite. Mais pour le prix payé, il est possible de se procurer un VUS de luxe allemand mieux équipé et tout aussi performant, et ce à moindre prix.