Le Porsche Cayenne GTS 2021 arrive avec un V8 biturbo sous le capot

La gamme du Porsche Cayenne s’élargit pour 2021. Comme on l’attendait, le constructeur ajoute une version GTS de son utilitaire intermédiaire de nouvelle génération, tant en format VUS que coupé. Et cette fois, c’est un V8 qui prend place sous le capot.

Fini le moteur à six cylindres de 3,6 litres; à la place, on retrouve maintenant un V8 biturbo de 4,0 litres. Remarquez, le gain de puissance n’est pas si important, car on parle de 453 chevaux (+13) et d’un couple de 457 livres-pied (+14). Une boîte automatique Tiptronic S à huit rapports et un rouage intégral avec système de gestion de la traction de Porsche sont aussi inclus.

Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h diminue de 5,1 à 4,8 secondes, voire 4,5 secondes avec la fonction Démarrage performance incluse dans l’ensemble Sport Chrono (optionnel pour le Cayenne, de série pour le Cayenne Coupé).

Photo: Porsche

Le son du moteur promet aussi d’être différent, bien sûr. Tous les nouveaux Cayenne GTS 2021 possèdent un échappement sport. En version coupé, il est possible d’opter pour des sorties d’échappement centrales avec embouts ovales qui, selon Porsche, rehausse encore plus l’expérience sonore.

Ensuite, les ingénieurs ont révisé les amortisseurs de la suspension active de façon à abaisser le châssis de 30 millimètres par rapport au Cayenne S.

L’extérieur du véhicule se démarque avec l’ensemble Sport Design de série ainsi que plusieurs éléments et emblèmes noirs. Entre autres, les jantes RS Spyder Design de 21 pouces ont un fini noir satiné et les phares à DEL sont teintés, tout comme les feux arrière continus.

Photo: Porsche

En ouvrant les portières, vous découvrirez du suède Alcantara au plafond, au milieu des sièges, dans les portières et sur l’accoudoir central, des garnitures en aluminium brossé au fini noir de même que des sièges sport à huit réglages électriques exclusifs à la version GTS.

Les Porsche Cayenne GTS et Cayenne GTS Coupé 2021 arriveront chez les concessionnaires cet automne. Leurs prix débutent respectivement à 120 400 $ et 126 500 $.

En vidéo : Gabriel Gélinas conduit le Porsche Cayenne Coupé 2020