Une version GT4 de 414 chevaux pour la Porsche 718

Bonne nouvelle pour les passionnés de voitures sport et de sensations fortes au volant : Porsche vient de lancer une nouvelle version plus puissante et racée de ses sportives d’entrée de gamme.

La 718 Spyder et la 718 Cayman GT4 2020 possèdent pour la première fois la même base technique. On parle d’un moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres (dérivé de la famille des moteurs turbo qui animent les 911 Carrera actuelles) jumelé à une boîte manuelle à six rapports. Il développe 414 chevaux, soit 29 de plus que les précédentes GT4 et 39 de plus que l’ancienne Spyder, et atteint son régime maximal à 8 000 tours/minutes.

Dans les deux cas, l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 4,4 secondes. La décapotable revendique une vitesse de pointe de 301 km/h, alors que le coupé est un brin plus rapide à 304 km/h.

Si vous préférez y aller en douceur, sachez que le nouveau moteur comprend un système à cylindrée variable qui interrompt l’injection dans l’une des deux rangées de cylindres afin de réduire la consommation d’essence.

Pour la toute première fois, la 718 Spyder (à ne pas confondre avec la 718 Boxster) bénéficie du châssis GT haute performance de la 718 Cayman GT4. Grâce à son comportement amélioré, ce châssis permet au conducteur d’attaquer les virages plus à fond et d’en ressentir un effet plus stimulant, au dire de Porsche.

Photo: Porsche

Les suspensions sont plus légères et empruntent des technologies propres au sport automobile. Leur système de gestion active permet d’abaisser la voiture de 30 mm et du même coup le centre de gravité. Quant aux freins haute performance munis de grands étriers fixes en aluminium, ils conviennent parfaitement à un usage sur circuit – encore plus les freins en composite-céramique qui figurent au catalogue des options.

Sur le plan de l’aérodynamisme, la 718 Cayman GT4 se distingue avec une hausse de 50% de son appui au sol, sans modifier l’effet de traînée. Une bonne partie provient du nouveau diffuseur fonctionnel à l’arrière et bien sûr de l’aileron fixe dont l’efficacité a été accrue de 20% par rapport au précédent. À l’avant, le museau de style GT reçoit un grand déflecteur ainsi que des ouvertures verticales qui optimisent l’écoulement de l'air sur les roues avant.

Photo: Porsche

Mentionnons en terminant que la nouvelle 718 Spyder est dotée d’un aileron arrière qui se déploie automatiquement à 120 km/h. Sa capote légère se range dans le coffre arrière en quelques étapes seulement, mais est aussi très bien adaptée aux vitesses rapides une fois installée, selon le constructeur.

Les nouvelles Porsche 718 Spyder et 718 Cayman GT4 2020 peuvent être commandées dès maintenant. Leur prix canadien débute respectivement à 110 500 $ et 113 800 $, transport et préparation non inclus.