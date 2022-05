Polestar 2 2023 : le prix grimpe, l’autonomie aussi

Polestar, la nouvelle marque suédoise de voitures électriques de luxe, joue au yoyo avec ses prix. Après de solides baisses pour 2022, sa berline Polestar 2 remonte soudainement pour l’année-modèle 2023, dont les livraisons débuteront en septembre.

Ainsi, la version d’entrée de gamme à deux roues motrices et à un seul moteur de 231 chevaux passe de 49 900 $ à 53 950 $. Pendant ce temps, celle à quatre roues motrices et à deux moteurs totalisant 408 chevaux bondit de 56 900 $ à 58 950 $.

La bonne nouvelle, c’est que les clients québécois ont droit aux pleines subventions pour véhicules électriques, soit 8 000 $ du gouvernement provincial et 5 000 $ du gouvernement fédéral, puisque ce dernier vient d’augmenter le PDSF maximal des modèles admissibles à 55 000 $ (et à 65 000 $ pour leurs versions plus coûteuses). Ce n’était pas le cas avant le 25 avril.

Photo: Polestar

Au-delà des prix, il faut retenir de la Polestar 2 2023 qu’elle propose une autonomie légèrement accrue. Bien que les cotes officielles au Canada ne soient pas encore disponibles, la compagnie parle d’un gain d’environ 17 kilomètres pour la version à deux moteurs en se basant sur les critères de l’EPA aux États-Unis, ce qui l’amènerait à 418 kilomètres. Dans le cas de la version à un moteur, rien n’est mentionné pour l’instant au sujet de l’autonomie.

La Polestar 2 reçoit une thermopompe mécanique reprogrammée (avec l’ensemble Plus à 5 700 $) qui améliorera son rendement d’environ 10% sur une plus grande plage de températures, allant de -7 à 25 degrés Celsius. Les propriétaires actuels en profiteront également via une mise à jour logicielle gratuite.

Photo: Polestar

D’autre part, deux nouvelles couleurs extérieures (noir Space et gris Jupiter) se joignent à la palette pour 2023 et les roues arborent un nouveau style, tant celles de 19 pouces incluses de série que les autres de 20 pouces en option.

À l’intérieur, du cuir Nappa perforé de couleur gris Zinc pâle est disponible, marié à de nouvelles garnitures en bois de frêne. À propos, Polestar fait maintenant appel à un autre fournisseur de cuir, Bridge of Weir, qui est réputé pour ses pratiques durables et son traitement respectueux des animaux.

Photo: Polestar

Dernier point important à souligner : l’ensemble Performance (6 750 $) offert avec la Polestar 2 2023 à deux moteurs inclut une mise à jour qui augmente la puissance de 68 chevaux et le couple, de 15 livres-pied. Celle-ci pourra être obtenue séparément aussi à une date ultérieure.

Sachez que la Polestar 2 a reçu environ une centaine de mises à jour logicielles depuis son lancement, améliorant l’autonomie et les recharges, puis ajoutant des fonctions comme un réglage éco pour la climatisation.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des voitures électriques