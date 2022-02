Quel VUS à sept passagers choisir pour remorquer 5000 lb?

J’aimerais acheter un VUS de grande dimension, à sept passagers avec 5 000 lb de capacité de remorquage. Je dois vous mentionner que je mesure 6’6’’, ce qui rend certains modèles moins accessibles! Avec un budget d’environ 50 000 $, j’ai pensé au Buick Enclave, au Honda Pilot et au Hyundai Palisade. Ai-je oublié d’autres modèles d’importance?

-----------------

Bonjour Éric,

Les choix ne manquent pas dans ce segment très convoité. Parmi les plus intéressants, considérez effectivement le Hyundai Palisade et le Kia Telluride, son proche cousin. Deux véhicules polyvalents, bien aménagés et capables d’accomplir toutes les tâches désirées. Il en va de même pour le Pilot dont la réputation est excellente. Précisons qu’il sera très prochainement redessiné (pour 2023), puisque sa conception est aujourd’hui vieillissante.

Le Buick Enclave pourrait également vous plaire, notamment parce qu’il est spacieux et très confortable, mais il ne vous offrira pas le même rapport équipement/prix. Il faut savoir que c’est un modèle à la traîne dans le segment, ce qui affecte sa dépréciation par rapport aux autres. L’avantage de Buick se situe toutefois au niveau de ses taux de financement plus alléchants, ce qui s’explique encore une fois par le faible intérêt démontré par la clientèle.

Photo: General Motors

Personnellement, et considérant votre taille, j’aurais tendance à vous diriger vers le Volkswagen Atlas qui, bien que décevant par endroit au chapitre de la finition, propose un habitacle incroyablement spacieux avec beaucoup de dégagement à tous les niveaux. Ce véhicule héberge une mécanique fiable et robuste en plus d’adopter un comportement routier remarquable, même en situation de remorquage. Ainsi, si vous ne trouvez pas votre compte chez Hyundai ou Kia, Volkswagen pourrait constituer une très belle alternative.

Photo: Volkswagen

En terminant, ajoutez le nouveau Nissan Pathfinder sur votre liste, car il a une capacité de remorquage de 6 000 lb. Par ailleurs, il est très spacieux, et la configuration de son habitacle pourrait vous séduire.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées