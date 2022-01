Les petits VUS, source d’une grande insatisfaction

Toyota peut se féliciter d’avoir récemment ajouté le Corolla Cross à sa gamme de véhicules, car son petit C-HR est le véhicule neuf dont les gens regrettent le plus l’achat. C’est ce qu’on découvre dans le dernier palmarès des modèles les moins appréciés de Consumer Reports.

Le site américain a une fois de plus sondé ses nombreux membres afin de mesurer leur degré de satisfaction à l’égard de leur véhicule. Pour ce faire, il tient compte du pourcentage de propriétaires qui choisiraient le même modèle lors d’un futur achat – une indication que celui-ci répond bien à leurs attentes.

Pour 2022, le top 10 des véhicules les moins satisfaisants et appréciés se compose de sept VUS et multisegments sous-compacts, d’un VUS compact et de deux berlines compactes. Voici ce que ça donne, avec le pourcentage de gens qui achèteraient à nouveau le même modèle :

Quelques constats intéressants peuvent être faits. D’abord, six modèles figuraient dans ce même classement en 2021, soit les C-HR, EcoSport, Trax, Q50, QX50 et Compass.

Photo: Ford

Ensuite, les nombreux petits VUS répertoriés prouvent qu’il existe une grande disparité dans la catégorie entre les meilleurs (Subaru Crosstrek, Mazda CX-30, Kia Seltos, Hyundai Kona) et les pires. On sait que l’EcoSport ne reviendra pas après 2022, tandis que le C-HR (miné par l’absence d’un rouage intégral) et le Trax pourraient vivre sur du temps emprunté également.

Dans plusieurs cas, le manque d’espace, de puissance et de qualité sont cités par les propriétaires, qui se sont vite rendus compte des sacrifices à faire au quotidien.

On voit par ailleurs que Nissan/Infiniti continue d’en arracher avec trois modèles dans le top 10. Le nouveau Qashqai se fait encore attendre alors que le dernier QX50 est un véritable échec commercial. Ce n’est pourtant pas le cas de la Kia Forte, qui figure depuis plusieurs années parmi les voitures les plus vendues au Canada et aux États-Unis.

Enfin, pour ce qui est de Jeep, les Compass et Renegade sont généralement critiqués en raison de leur prix élevé, de leur conception désuète et de leur manque de confort. Ils ne cadrent plus vraiment dans la nouvelle stratégie de la marque, qui prend une tangente haut de gamme avec les nouveaux Grand Cherokee, Wagoneer et Grand Wagoneer.

