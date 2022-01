Toyota dévoile les concepts bZ4X GR Sport et GR GT3 à Tokyo

L’événement Tokyo Auto Salon (à ne pas confondre avec le traditionnel Salon de l’auto de Tokyo, qui se tient en octobre) vient de prendre son envol et, comme on s’y attendait, Toyota a mis le paquet avec une série de bolides sport.

Celui qui nous intéresse le plus est le concept bZ4X GR Sport, basé sur le nouveau VUS électrique de la marque.

Il est décrit comme un véhicule rehaussant « le plaisir de conduire et la performance environnementale ». Sa carrosserie adopte des éléments contrastants noir mat et s’accompagne de roues et de pneus de plus grande dimension (les seconds ont aussi un profil surbaissé). On discerne aussi de nouveaux étriers de freins peints en rouge. À l’intérieur, des sièges sport et quelques révisions esthétiques sont de mise.

Photo: Toyota

Malheureusement, Toyota n’a pas fourni de détails techniques ni des chiffres sur les performances de ce VUS électrique plus sportif. Par ailleurs, la compagnie se garde de confirmer que le concept entrera en production. Cependant, on ne serait pas surpris de le voir se joindre à la gamme grandissante de modèles sport de Toyota, qui comprend les GR Supra, GR Yaris, GR 86 et bientôt la GR Corolla.

Pour l’instant, le mieux que puisse faire le Toyota bZ4X est de générer 215 chevaux et 248 livres-pied de couple en version à deux moteurs et à quatre roues motrices. Son accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 7,7 secondes, ce qui est beaucoup plus lent que les six secondes du RAV4 Prime (hybride rechargeable de 302 chevaux).

GR GT3 et autres

À Tokyo, Toyota a également dévoilé le concept GR GT3, une voiture de course que les équipes et les particuliers pourraient éventuellement acheter pour participer aux épreuves de classe GT3. Encore là, pas de détails techniques. Quant au design, ça ressemble drôlement à une Dodge Viper ACR japonaise du futur, vous ne trouvez pas?

Photo: Toyota

D’autre part, la nouvelle GRMN Yaris est une version modifiée de la GR Yaris davantage conçue pour la course. Soulignons aussi le concept Lexus NX PHEV Offroad, un VUS hybride rechargeable chaussé de pneus tout-terrain et coiffé d’un porte-bagages pour les grandes excursions. Vous trouverez les deux dans la galerie de photos au haut de la page.

