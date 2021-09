Le Ford EcoSport sera abandonné en 2022

Le Ford EcoSport, ce mal-aimé des VUS sous-compacts en Amérique du Nord, n’en a plus pour longtemps à vivre. Le constructeur vient en effet de confirmer qu’il cessera d’être commercialisé sur notre continent vers le milieu de 2022.

L’usine indienne qui le fabrique pour l'Amérique du Nord fermera prochainement ses portes et il n’est pas question de faire venir l’EcoSport de l’usine roumaine qui continuera de desservir le marché européen.

Rose Pao, responsable des communications chez Ford Canada, précise que l’abandon de ce petit VUS se fera en même temps des deux côtés de la frontière. Les concessionnaires écouleront les modèles restants dans la seconde moitié de 2022.

Photo: Ford

Lancé au Canada et aux États-Unis en 2017 comme modèle 2018, le Ford EcoSport n’a pas su répondre aux besoins et aux goûts des consommateurs d’ici. Il faut dire aussi que la concurrence est devenue très féroce depuis les dernières années, comme vous pouvez le constater dans le match comparatif des VUS sous-compacts du Guide de l’auto 2022.

Au terme de la première moitié de 2021, ses ventes canadiennes étaient en baisse de 31,7% par rapport à la même période en 2020, pourtant marquée par le pire de la pandémie de COVID-19. Chez nos voisins du sud, le recul est de 12,7%.

Photo: Ford

Ford aura beaucoup plus de facilité à séduire les acheteurs avec sa toute nouvelle camionnette compacte Maverick, qui arrive sur le marché dans quelques semaines et agira comme entrée de gamme à partir de maintenant. Muni d’un système hybride de série, le Maverick (PDSF de base de 25 900 $) coûte à peine plus cher que le minuscule EcoSport (25 299 $).

Si vous envisagez quand même l’achat d’un EcoSport, sachez qu’il renferme un moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,0 litre développant 123 chevaux et 125 livres-pied de couple, sinon un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres qui fournit 166 chevaux et 149 livres-pied.

