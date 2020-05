Ford EcoSport 2020 et Chevrolet Trailblazer 2021 : comparons les chiffres

Les petits utilitaires ont de plus en plus la cote auprès des consommateurs canadiens.

Il faut dire que les manufacturiers ne se gênent pas pour lancer de nouveaux modèles accrocheurs. C’est le cas des Nissan Kicks et Hyundai Venue, que nous avons inclus dans notre dernier comparo.

Un autre qui devrait connaître un bon succès, c’est le Chevrolet Trailblazer 2021, fraîchement débarqué chez les concessionnaires. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué ses spécifications ainsi que celles du Ford EcoSport 2020, lui aussi disponible avec un tout petit moteur turbocompressé. Voici ce qui en est ressorti.

Espace : avantage Chevrolet Trailblazer

Le nouveau Chevrolet Trailblazer n’a bien sûr rien à voir avec l’ancien VUS intermédiaire commercialisé par Chevrolet jusqu’en 2009. Toutefois, compte tenu de son gabarit diminutif, il possède un coffre relativement vaste de 716 litres qui s’agrandit à 1 540 litres en rabattant les dossiers arrière.

De conception européenne, le Ford EcoSport est sans surprise plus compact. Sa capacité de chargement varie de 592 à 1 415 litres.

Sécurité : avantage Chevrolet Trailblazer

Le Chevrolet Trailblazer est tout frais et généreusement équipé de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite dernier cri, tant de série qu’en option. L’arsenal du Ford EcoSport n’est pas aussi garni, malheureusement.

Fait intéressant, les deux véhicules proposent un système (Fonction ado et MyKey, respectivement) qui permet aux parents de jeunes conducteurs de contrôler certains paramètres comme la limite de vitesse et le son de la radio pour plus de sécurité. Aussi, ils obtiennent chacun une note globale de quatre étoiles aux tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis.

Photo: Ford

Puissance : égalité

Comme pour le Buick Encore GX, General Motors a fait preuve d’audace en misant sur deux minuscules moteurs turbocompressés avec le Chevrolet Trailblazer. Le premier, d’une cylindrée de 1,2 litre, génère 137 chevaux et 162 livres-pied de couple. Le second atteint 155 chevaux et 174 livres-pied.

Le Ford EcoSport propose également un choix de moteurs, à commencer par un trois cylindres turbocompressé de 1,0 litre seulement qui développe 123 chevaux et un couple de 125 livres-pied. L’alternative est un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres produisant 166 chevaux et 149 livres-pied de couple.

Étrangement, par contre, le Trailblazer se limite à une capacité de remorquage de 1 000 livres, alors que l’EcoSport peut tirer 1 500 ou même 2 000 livres selon le moteur choisi. Voilà pourquoi il y a égalité au chapitre de la puissance.

Photo: General Motors

Consommation : avantage Chevrolet Trailblazer

Aidé par des boîtes automatiques à variation continue et à neuf rapports, le Chevrolet Trailblazer fait mieux que son rival. En version à traction, sa consommation moyenne ville/route est de 7,6 L/100 km avec le moteur de 1,3 litre et de 8,0 L/100 km avec celui de 1,2 litre (le premier jouit d’un nouveau système de contrôle du moteur et d’une gestion thermique active qui permet un réchauffement plus efficace du groupe motopropulseur). Le Trailblazer à rouage intégral (1,3 litre seulement) brûle 8,4 L/100 km.

C’est le même chiffre qu’on obtient avec le Ford EcoSport de 1,0 litre à traction. Pour sa part, le modèle de 2,0 litres à rouage intégral affiche un rendement de 9,2 L/100 km. L’unique boîte de vitesses est une automatique à six rapports.

Photo: Ford

Garantie : égalité

Tant le Ford EcoSport 2020 que le Chevrolet Trailblazer 2021 s’accompagnent d’une garantie de base de 3 ans/60 000 km et d’une garantie sur le groupe motopropulseur de 5 ans/100 000 km.

Leur assistance routière s’étend aussi sur 5 ans/100 000 km.

Prix : avantage Chevrolet Trailblazer

De façon générale, les produits de Chevrolet coûtent moins cher que les équivalents de Ford. Le Trailblazer en est un bon exemple, lui dont la fourchette de prix s’étend de 23 698 $ à 30 398 $ avant les frais de transport et de préparation ainsi que toutes les options.

De son côté, l’EcoSport débute à 25 149 $ et peut grimper jusqu’à 31 649 $. Cela dit, ne manquez pas de surveiller les diverses promotions des concessionnaires.

