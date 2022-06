En studio : remplacer un Toyota Highlander par un Volkswagen Atlas?

Jean-François, un lecteur du Guide de l’auto, s’est fait voler son Toyota Highlander. Bien qu’il aimait le véhicule, il le trouvait monotone à conduire.

Il se demande s’il devrait le remplacer par un Volkswagen Atlas Execline R-Line. Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« Le Volkswagen Atlas est un produit développé par les Américains pour les Américains. Ça n’a absolument rien d’un véhicule allemand », explique Antoine. Ce dernier mentionne que la direction est tout de même précise et que la tenue de route est bonne. Sur le plan mécanique, l’Atlas est animé par un moteur VR6 3,6 litres de 276 chevaux et 266 lb-pi de couple. Antoine ajoute qu’il s’agit d’un moulin fiable et bien connu.

Photo: Dominic Boucher

Sachez que les variantes de base de l’Atlas peuvent aussi employer un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé développant 235 chevaux et 258 lb-pi de couple. Toutes les moutures sont jumelées au rouage intégral 4Motion et à la transmission à huit rapports. La capacité de remorquage varie entre 2 000 et 5 000 lb en fonction de la version.

Photo: Dominic Boucher

« Personnellement, ce que je n’aimais pas du Highlander, c’était sa suspension molle et ses freins qui ne sont pas assez performants », dit-il. En revanche, le chroniqueur salue la qualité supérieure du Highlander.

