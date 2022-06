Toyota Crown : des images intrigantes font surface

Alors que des informations crédibles diffusées ce printemps évoquaient la venue d’un nouveau modèle appelé Crown dans la gamme de Toyota, des images ayant récemment coulé sur la toile nous en disent un peu plus.

Partagées par le site japonais Design Watch et reprises par le compte Instagram predict_cars, elles ont toute l’apparence de maquettes faisant partie d’une demande de brevet.

On y voit une berline musclée et surélevée, avec des éléments protecteurs sur le rebord des ailes et au bas de la carrosserie. Le design, dont la partie avant rappelle vaguement le multisegment Venza, est pour le moins unique.

Le profil nous montre des roues de grand diamètre et un toit arqué qui se fond dans le coffre. Les feux arrière semblent s’étirer sur toute la largeur du véhicule.

Quel est l’intérêt d’un tel véhicule pour nous, Nord-Américains? Rappelons que la berline pleine grandeur Avalon, abandonnée au Canada pour 2022, ne sera pas de retour non plus aux États-Unis pour 2023. Normal, car les grandes voitures n’ont plus beaucoup la cote.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Toyota préparerait en même temps un utilitaire aussi appelé Crown. Possiblement, c’est lui qui aboutirait sur notre continent et il viendrait se positionner dans les échelons supérieurs.

D’un autre côté, il n’y a pas tellement de place entre les RAV4, Venza, Highlander et Sequoia. N’oublions pas ce Grand Highlander qui pourrait faire son apparition dans un avenir rapproché (en compagnie de son équivalent de luxe, le Lexus TX).

Concernant le Crown, l’agence de presse Reuters indiquait en avril qu’il serait commercialisé en Amérique du Nord à compter de l’été 2023 avec une motorisation hybride. Un dévoilement officiel pourrait même survenir prochainement.

Comme à l'habitude, continuez de suivre Le Guide de l'auto pour ne rien manquer.

