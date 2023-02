Toyota Grand Highlander 2024 : pas juste un Highlander extra large

Toyota corrige l’une des principales lacunes de son VUS intermédiaire Highlander, soit le manque d’espace aux places arrière et au niveau du volume de chargement, en créant le tout nouveau Grand Highlander 2024.

Dévoilé en première mondiale mercredi soir, à la veille de l’ouverture du Salon de l’auto de Chicago, ce modèle vient se positionner juste en-dessous du Sequoia pour les familles ayant besoin de sept ou huit places mais qui ne veulent pas nécessairement d’un VUS pleine grandeur.

Nouveau design

Le Grand Highlander n’est pas juste une version agrandie du Highlander, qui a été modernisé pour 2023. C’est un produit à part entière avec un nouveau design plus moderne et plus musclé. Voyez ses lignes plus droites, sa calandre abaissée et surdimensionnée de même que les divers accents qui mettent de l’emphase sur sa longue et large posture. Les roues ont un diamètre variant de 18 à 20 pouces.

Photo: Toyota

À l’intérieur, la présentation est différente. Commençons à l’avant, où la planche de bord, la console (avec trois porte-gobelets), l’accoudoir central, le combiné à instruments et l’écran tactile de 12,3 pouces de série (animé bien sûr par le nouveau système multimédia de Toyota avec assistant vocal) sont tous uniques au Grand Highlander. Les sièges avant et le volant sont chauffants et se retrouvent dans l’ensemble des versions.

À la deuxième rangée, une banquette ou une paire de sièges capitaines sont proposés. Dans le second cas, les passagers bénéficient d'un plateau multifonction et de rangement additionnel.

Photo: Toyota

Quant aux places de troisième rangée, elles sont ici capables d’accommoder des adultes, pas seulement des enfants. Toyota n'en donne pas les mesures exactes, ni pour le coffre, mais prétend que sept petites valises de voyage peuvent être transportées derrière la troisième rangée.

En rabattant tous les dossiers, le volume utile s’élève à près de 2 800 litres, soit environ 400 de plus que dans le Highlander. À propos, un hayon assisté est inclus de série.

Photo: Toyota

Trois motorisations dont deux hybrides

Trois versions du Toyota Grand Highlander 2024 figurent au menu pour le Canada : XLE, Limited et Platinum Hybrid MAX. Elles disposent toutes d’un rouage intégral, naturellement. Les deux premières offrent le choix entre un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres et un système hybride avec moteur atmosphérique de 2,5 litres. Leur puissance et leur couple ne sont pas précisés pour l’instant, mais rappelons qu’ils fournissent respectivement 265 et 243 chevaux dans le Highlander.

La dernière option, clairement la plus intéressante, est un système hybride axé sur la performance qui reprend ledit moteur turbo et génère 362 chevaux en plus d’un couple de 400 lb-pi. Toyota avance un sprint de 0 à 96 km/h en 6,3 secondes, sans oublier une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 000 livres.

Photo: Toyota

Enfin, le nec plus ultra de la sécurité chez le constructeur japonais, l’arsenal Toyota Safety Sense 3.0, est de mise. Cela comprend entre autres un système de freinage précollision avec détection des piétons (de jour et sous faible éclairage) et détection des cyclistes de jour, assistance aux intersections et assistance à la direction en cas d’urgence, un régulateur de vitesse adaptatif avec gestion de la vitesse en virage, une aide au maintien dans la voie avec direction assistée et détection améliorée des lignes et des bords de la route, la reconnaissance des panneaux de signalisation ainsi que des phares de route automatiques.

Combien coûtera le Toyota Grand Highlander 2024? On le saura cet été, peu de temps avant la mise en vente, mais attendez-vous à un prix de départ plus proche du Highlander (PDSF de 45 650 $) que du Sequoia (76 050 $). Si vous aimez le luxe, Lexus dévoilera prochainement un nouveau modèle appelé TX en remplacement du défunt RX L à trois rangées. À suivre!

