Toyota Grand Highlander 2024: la grande hybridation

Surdimensionner un utilitaire existant, c’est une tendance actuelle chez les constructeurs. C’est simple : on prend un produit populaire et on augmente son gabarit, on saupoudre un peu plus de technologies et de commodités et, parfois, de puissance. Ah oui, et on gonfle le prix aussi, bien évidemment!

Mais si l'on peut penser qu'il s'agit simplement d’un remodelage superflu, ce supersizing s’avère parfois une très bonne idée. Par exemple, si votre utilitaire intermédiaire sert bien les besoins de votre famille mais que vous préférez vivre avec un certain manque d’espace de chargement plutôt que de passer à un utilitaire plein format plus énergivore (et largement plus dispendieux), ce sous-segment peut être ce que vous recherchez.

Et c’est exactement ce que Toyota a fait avec son très populaire Highlander pour 2024, un utilitaire peu inspirant en soi, mais dont la polyvalence et la fiabilité font de lui un choix incontournable. En plus, le Grand Highlander offre l'opportunité à Toyota de démontrer ses dernières prouesses techniques en matière d'hybride – tout en ajoutant un peu d’audace au chapitre du style extérieur.

Le Guide de l’auto s'est rendu à Hawaï pour conduire ce nouveau Toyota Grand Highlander 2024 afin d'évaluer ses points forts et ses points faibles, mais également pour voir ce qu’il offre en plus que le Highlander « tout court ».

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Grand Highlander pousse la note hybride

Justement, le Highlander « normal » est proposé avec un choix de deux groupes motopropulseurs. Le premier carbure strictement à l’essence avec un moteur turbocompressé de 2,4 litres développant 265 chevaux et 310 lb-pi de couple et accouplé à une transmission automatique à 8 rapports. Le second est hybride et développe 243 chevaux en combiant un moteur à essence atmosphérique de 2,5 litres fiable à une paire de moteurs électriques et une batterie.

Le Grand Highlander est offert en variantes XLE, Limited et Platinum et propose les deux mêmes groupes motopropulseurs qui développent sensiblement les mêmes performances, mais en ajoute un troisième, appelé hybride MAX. Il associe le moteur turbo de 2,4 litres au système hybride à deux moteurs. La combinaison développe 362 chevaux et 400 lb-pi de couple. Tous les modèles sont équipés du rouage intégral (AWD) de série.

Photo: Louis-Philippe Dubé

À première vue, nous avions peur que les groupes motopropulseurs manquent de puissance, considérant que le Grand Highlander pèse entre 45 et 180 kilos de plus que le Highlander, selon le modèle choisi. Or ce n'est pas le cas. Certes, le premier moteur hybride n'est pas très puissant, voire limite. Mais le moteur hybride MAX reprend le flambeau, offrant plus de capacités à ceux qui le désirent, tout en demeurant assez efficace. Le moteur à essence de base fait également bien son travail avec une réponse à l’accélérateur prompte et une livraison linéaire de la puissance. Soulignons que la dynamique de conduite n’a rien d’exceptionnel, mais le Grand Highlander a mis ses priorités sur le plan du confort, où il livre la marchandise, peu importe l’état de la chaussée.

Le Grand Highlander dispose d'un ensemble impressionnant de modes de conduite et de fonctionnalités tout-terrain, dont la plupart ne seront utilisés que très occasionnellement par l'acheteur moyen de ce produit. Par contre, ceux qui ont besoin de tracter pour leurs loisirs seront ravis de savoir qu'il peut remorquer jusqu'à 6 000 lb avec le moteur Hybrid Max (le Highlander plafonne à 5 000 lb). À noter que ce moteur est uniquement offert sur la variante Platinum.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Au chapitre de l’efficacité, le Grand Highlander équipé du moteur hybride consomme, selon Toyota, aussi peu que 7,0 L/100 km en conduite combinée ville/route, ce qui est légèrement plus que les 6,7 L/100 km du Highlander hybride. Le groupe motopropulseur hybride MAX affiche une consommation de 8,0 L/100 km, ce qui est assez impressionnant compte tenu du couple. À noter que ces cotes ne sont à l'heure actuelle que des évaluations. Les cotes officielles d’Environnement Canada devraient être publiées sous peu.

"Banlieusarder" en grand

Pour répondre aux nombreux besoins des familles nord-américaines, le Grand Highlander ne dispose pas moins que de 13 porte-gobelets, ainsi que de 7 ports USB C de série pour recharger tous les appareils électroniques portables imaginables. Dans le tableau de bord des variantes Limited et Platinum, Toyota a intégré un écran tactile de 12,3 pouces équipé de sa dernière interface – qui est simpliste au chapitre du design, mais très facile à naviguer. Nous apprécions également le fait que Toyota ait laissé une généreuse bande de commandes manuelles sous cet écran, limitant ainsi les interactions distrayantes avec l’écran.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Grand Highlander est plus long de 6 pouces (152 mm) que le Highlander. Ceci se traduit par un volume bonifié pour les passagers et le chargement. Toyota clame que cette troisième rangée offre jusqu’à 33,5 pouces (850 mm) d’espace pour les jambes, mais cet espace est largement diminué lorsqu’il y a un adulte assis dans la seconde rangée. Alors oui, c’est une bonne amélioration si on compare l’espace on-ne-peut-plus restreint de la troisième rangée dans le Highlander, mais Toyota aurait probablement pu aller plus loin.

Avec 583 litres derrière la troisième rangée (comparativement à 453 litres), le Grand Highlander est plus spacieux pour le chargement. Par ailleurs, le Grand Highlander peut accueillir jusqu'à 8 passagers, mais seulement dans la version de base XLE – les modèles Limited et Platinum étant munis de sièges capitaine à la seconde rangée.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le mot de la fin

La nouvelle motorisation Hybrid MAX est performante et ouvre également la porte à plus de possibilités de remorquage. Si les prix de départ du Highlander et du Grand Highlander n’affichent pas un écart très prononcé, avec 48 594 $ et 50 490 $ respectivement, cela se corse dans les variantes cossues avec le Grand Highlander Platinum qui peut grimper jusqu’à 65 450 $. Si le Highlander offre une gamme plus diversifiée et le Grand Highlander plus de performances et de commodités, il revient à tous et chacun d’évaluer quelle version répond le mieux à ses besoins. Au moins, il y a du choix!