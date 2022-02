Buick Enclave 2022 : ajuster le tir

Le Buick Enclave, véhicule utilitaire le plus imposant de la gamme Buick, en est à sa deuxième génération depuis l’année modèle 2018.

Pour 2022, quelques timides améliorations lui sont apportées afin de le moderniser et tenter de le rendre plus compétitif dans son segmenté

En contexte hivernal, Le Guide de l’auto a mis à l’essai cet Enclave 2022 légèrement revampé. Voici nos premières impressions.

Trop peu de nouveautés

Pour 2022, aucun grand bouleversement ne figure au menu. Hormis quelques modifications esthétiques assez mineures, la recette demeure plutôt inchangée. Cela dit, en fouillant un peu, on peut y trouver quelques nouveautés.

Photo: Germain Goyer

Buick a notamment misé sur les éléments de sécurité. L’Enclave est maintenant offert de série avec le système d'assistance au changement de voie, le système de surveillance des , l’alerte de circulation transversale arrière , l’assistance au stationnement de reculons, le freinage automatique d’urgence, l’alerte de collision frontale, les feux de route automatiques et l’assistance au maintien de la trajectoire.

Soulignons au passage que le siège du conducteur vibre pour tenter de capter l’attention en cas de problème. Les vibrations vous déstabiliseront, mais elles ont lieu à des moments inopportuns et sans danger. Bref, la valeur ajoutée de cette fonction est assez faible.

Parmi les autres nouveautés, notons l’affichage tête haute, la vision périphérique en haute définition, la recharge par induction pour téléphone cellulaire ainsi que la connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Bien qu’en théorie cette caractéristique puisse être pratique, son fonctionnement demeure à peaufiner puisque nous avons été témoin de quelques bogues. Pour le moment, il est plus efficace d’utiliser un fil…

À bord, on remarquera que la console centrale a également été redessinée. Le traditionnel levier de vitesses a été troqué contre une succession de boutons. Qu’est-ce que ça change? Pas grand-chose.

Photo: Germain Goyer

Le même bon vieux V6

Sous le capot de l’Enclave 2022, aucun changement n’a été apporté. Le moteur V6 de 3,6 L continue de développer une puissance de 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied. Voilà qui est correct, considérant son format et son mandat. Il est jumelé à une transmission automatique à neuf rapports qui travaille discrètement. Dommage qu’aucune version électrifiée ne soit offerte.

Au Canada, le système AWD est de série sur l’Enclave 2022. On déplore cependant le fait de devoir l’activer manuellement, à l’instar de plusieurs VUS de la famille General Motors. Ailleurs dans l’industrie, on propose un système automatique et pour le conducteur moyen, il s’agit assurément de la méthode la plus efficace.

Il va sans dire, l’Enclave ne s’est jamais distingué par sa conduite relevée et la situation ne change pas en 2022. Il continue d’être un véhicule globalement confortable, très spacieux, mais dont la conduite est peu inspirante.

Au terme de notre essai totalisant 670 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une cote de 12,3 L/100 km. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 11,8 L/100 km en conduite combinée.

Photo: Germain Goyer

Une baisse de prix

Alors que le prix des biens de consommation tend à monter depuis quelques mois, Buick rame à contre-courant. Afin de rendre l’Enclave plus attrayant et compétitif, l’échelle de prix a été diminuée de 1 300 $, selon la version sélectionnée par rapport à l’année modèle 2021.

L’Enclave 2022 est vendu à partir de 51 998 $ pour la version Essence. La version Premium coûte 57 998 $. Quant à la version la plus cossue, soit celle mise à l’essai, il faut minimalement allonger 62 998 $.

Photo: Germain Goyer

Toujours à cheval

Buick doit composer avec le fait que ses produits soient à cheval entre deux gammes. D’un côté, on a les véhicules grand public chez Chevrolet et de l’autre, on retrouve Cadillac et ses véhicules de luxe. Au centre, Buick est en éternelle quête d’identité.

L’Enclave est coincé entre le Chevrolet Traverse et le Cadillac XT6, avec lesquels il partage la même plateforme et les mêmes composantes mécaniques. Peut-être que jadis il était pertinent de sous-segmenter la gamme de General Motors de cette façon, mais en 2022, cette manière ne nous apparaît plus nécessaire. A-t-on une marque intermédiaire entre Volkswagen et Audi? Entre Toyota et Lexus? Entre Hyundai et Genesis? Non. Pourquoi en avoir une chez General Motors? Bonne question. Si vous trouvez la réponse, on serait curieux de l’entendre!

Photo: Germain Goyer

Le même phénomène s’observe avec les VUS compacts de luxe. L’Envision est coincé entre l’Equinox et le XT5 et il n’est pas doté des éléments nécessaires pour concurrencer à armes égales les VUS compacts de luxe.

Il n’y a pas si longtemps, Buick avait la prétention de rivaliser avec des véhicules haut de gamme et prestigieux comme l’Audi Q7, le Volvo XC90 et l’Acura MDX. Or, le constructeur n’était pas du tout dans la partie.

Au cours de la présentation de produit en marge du lancement du Buick Enclave 2022, les stratèges de General Motors ont admis du bout des lèvres avoir revu leur stratégie. Dorénavant, ils visent le marché occupé par les Kia Telluride, Hyundai Palisade et Honda Pilot notamment. Voilà une cible bien plus réaliste. Cela étant, dans mon palmarès personnel, l’Enclave se loge tout de même quatrième derrière les trois modèles cités.

