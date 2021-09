Le Ford Expedition 2022 sera plus robuste et semi-autonome

Le Ford Expedition actuel est sur le point d’entamer sa cinquième année sur le marché et il reçoit pour l’occasion une série de nouveautés.

Le constructeur profite de l’exposition Motor Bella, qui remplace le Salon de l’auto de Detroit 2021 annulé, pour dévoiler officiellement l’Expedition 2022 aujourd’hui.

Nouvelle version Timberline

Selon Ford, les gens qui magasinent pour un VUS pleine grandeur sont de plus en plus jeunes (incluant les milléniaux) et adeptes d’aventure. Ses dirigeants voient une demande suffisamment grande pour lancer une nouvelle version de l’Expedition appelée Timberline, suivant ainsi les traces de l’Explorer.

Les compétences hors route sont rehaussées notamment par des pneus Goodyear Wrangler AT de 33 pouces qui procurent une garde au sol de 10,6 pouces ainsi que de meilleurs angles d’attaque et de départ. Il y a également des plaques de protection sous le véhicule dérivées du F-150 Raptor et un système d’aide aux virages dans les sentiers qui réduit le rayon de braquage, comme avec le Bronco. D’ailleurs, l’Expedition Timberline a été testé dans les mêmes endroits que ce dernier.

Sous le capot se trouve un V6 EcoBoost de 3,5 litres développant 440 chevaux et un couple de 510 livres-pied (identique au Raptor, 10 chevaux en moins). Une calandre exclusive et des garnitures orange à l’extérieur et à l’intérieur sont aussi de mise.

Photo: Ford

À propos, le moteur en question alimente les modèles Expedition Limited et Limited MAX équipés du nouvel ensemble de performance Édition Stealth, qui comprend une suspension sport, de nombreux accents noirs (dont les jantes de 22 pouces) et des étriers de freins rouges.

Conduite mains libres avec BlueCruise

Au sommet de la gamme du Ford Expedition 2022, la version Platinum ajoute le système de conduite semi-autonome BlueCruise. En gros, celui-ci permet de circuler sur les autoroutes compatibles sans toucher le volant ni les pédales, à condition de ne pas se laisser distraire (une caméra orientée vers le conducteur s’en assure).

Les F-150 et Mustang Mach-E proposent également cette technologie. Et tout comme eux, l’Expedition 2022 offre maintenant en option un gigantesque écran tactile de 15,5 pouces disposé à la verticale (12 pouces de série). À cela peut se greffer un tableau de bord numérique HD de 12,4 pouces derrière le volant, avec un affichage et des animations propres au grand VUS de Ford.

Une chaîne ambiophonique Bang & Olufsen à 22 haut-parleurs et un système de divertissement aux places arrière avec 16 Go de stockage sont par surcroît disponibles, tandis que le logiciel Ford Power-Up rend possibles les mises à jour à distance.

Photo: Ford

Pas d’hybride pour l’instant

Contrairement au F-150 et à l’Explorer, dont la gamme de moteurs comprend une option hybride, l’Expedition 2022 rejette toute électrification. Les dirigeants de Ford disent être satisfaits du rendement énergétique avec la formule actuelle, mais on suppose qu’ils changeront d’idée lors de la refonte complète du véhicule.

Mentionnons en terminant que le système d’aide au remorquage (Pro Trailer Backup Assist) passe à la version 2.0 qui rend toute l’opération automatique – plus besoin de placer un autocollant sur la remorque en guise de cible ni de spécifier les dimensions. Rappelons que la capacité maximale est de 9 200 livres avec l’ensemble de remorquage.

Photo: Ford

Le Ford Expedition 2022 sera en vente cet hiver et ses prix seront annoncés d’ici là.

