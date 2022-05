Ford Expedition et Lincoln Navigator : des risques d’incendie sous le capot

Le constructeur américain Ford vient de mettre en garde les propriétaires de ses VUS pleine grandeur récents, plus précisément les Ford Expedition et Lincoln Navigator 2021, contre des risques d’incendie dans le compartiment moteur.

Déjà, 16 incidents ont été signalés. La source du problème n’est pas encore identifiée, mais les incendies se seraient déclenchés derrière le moteur, du côté passager. Une enquête est présentement en cours.

Un rappel a été émis en même temps et celui-ci vise 39 000 exemplaires aux États-Unis, tous fabriqués entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre d’unités affectées au Canada reste à confirmer.

Selon Ford, les risques d’incendie en question peuvent se manifester même lorsque le véhicule est stationné et éteint. Seulement trois des 16 incidents signalés se sont produits pendant que le véhicule était sur la route.

Photo: Ford

En attendant que les correctifs soient déterminés et effectués dans le cadre du rappel, la compagnie recommande aux propriétaires de garer leur Expedition ou Navigator à l’extérieur et loin des autres véhicules ou de bâtiments. Elle affirme par contre que ces VUS demeurent sécuritaires à conduire.

Des avis de rappel en bonne et due forme seront envoyés bientôt par courrier et par le biais des applications FordPass et Lincoln Way.

En passant, l’Expedition et le Navigator font partie d’un autre rappel annoncé ce mois-ci. Quelque 81 000 véhicules sont concernés au Canada, également des camionnettes Ford Super Duty 2020 à 2022 et des fourgons E-150 2020 à 2021. Le problème est toutefois mineur : les bras d'essuie-glace pourraient ne pas avoir été fabriqués correctement et donc mal essuyer le pare-brise.

En vidéo : Survol du Ford Expedition 2022