Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : GMC Yukon, Chevrolet Suburban et Tahoe

Comme à chaque année, Le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Dans le segment des VUS pleine grandeur, c’est un trio américain qui arrive à égalité sur la première marche du podium. Trois cousins signés General Motors qui partagent leur plateforme et leurs mécaniques : les Chevrolet Suburban et Tahoe, ainsi que le GMC Yukon.

Ces trois modèles sont entièrement renouvelés pour 2021 et peuvent désormais compter sur une large gamme de motorisations. Les deux premiers sont des V8 à essence, qu’on retrouve dans beaucoup de véhicules de la gamme GM. Ils possèdent possèdent une cylindrée de 5,3 litres (355 chevaux) et 6,2 litres (420 chevaux). Mais la principale nouveauté pour l’année-modèle 2021, c’est l’arrivée d’un moteur diesel. Ce 6 cylindres de 3 litres dispose d’une puissance en retrait (277 chevaux) mais d’un couple élevé, similaire à celui du V8 de 6,2 litres.

Photo: Chevrolet

Bien construits, logeables et agréables à conduire, les trois véhicules proposent un comportement dynamique au sommet de leur catégorie. Et pour ceux qui le souhaitent, GM commercialise également les versions Z71 et AT4, davantage orientées pour la conduite hors route.

Les autres marches du podium

Derrière ce premier trio, on retrouve le Ford Expedition, qui n’offre pas la même diversité du côté des motorisations. Pas de moteur V8, pourtant prisé des acheteurs, mais un V6 de 3,5 litres biturbo décliné dans deux versions différentes (375 ou 400 chevaux). Le roulement est confortable, mais le comportement dynamique n’égale pas ses concurrents mieux classés.

La troisième position revient au Toyota Sequoia, qui peine de plus en plus à cacher son âge, et qui se distingue surtout par sa solidité, ses capacités hors-route et sa grande fiabilité. En revanche, son habitacle daté et sa forte consommation de carburant ne jouent pas en sa faveur.

