Genesis dévoile le GV60 100% électrique

Genesis vient de dévoiler les premières images de son nouveau GV60, un VUS 100% électrique qui vient s'ajouter aux GV70 et GV80 qui peuplent déjà la gamme.

On reconnaît immédiatement la signature visuelle de Genesis, avec les phares et les feux arrière séparés en deux. Ce qui est plus original, c'est la partie arrière coupée, qu'on ne retrouve sur aucun autre VUS de la marque. Un design très à la mode ces temps-ci, mais qui diminue l'espace dévolu aux passagers assis à l'arrière et réduit le volume du coffre.

À l'intérieur, on retrouve un design plutôt classique, avec une disposition des écrans qui court du conducteur jusqu'au milieu du tableau de bord. Un agencement inauguré par Mercedes-Benz et que toute l'industrie imite dorénavant.

Nous aurions aimé pouvoir vous en dire plus, mais aucune informations technique n'a été dévoilée par Genesis, si ce n'est que la plateforme du GV60 est spécifiquement dédiée aux véhicules électriques. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'en savoir plus sur ce nouveau modèle. Les prix canadiens demeurent également inconnus.

