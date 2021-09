Genesis GV70 2022 : très impressionnant

Bien que très jeune, la marque Genesis poursuit sa marche en avant en intégrant la catégorie des VUS compacts de luxe.

Un segment extrêmement disputé, qui abrite des véhicules statutaires comme l’Audi Q5, les BMW X3 et X4, le Mercedes-Benz GLC ou encore le Porsche Macan. Cela dit, il faut aussi tenir compte de l’Acura RDX, moins luxueux et sportif que ses rivaux allemands, mais bien équipé pour un prix largement inférieur.

Le nouveau Genesis GV70 est-il capable de proposer la synthèse parfaite entre ces deux mondes? C’est ce que nous avons voulu savoir en le mettant à l’essai durant une semaine.

Une gamme simple

Comme toujours chez Genesis, les différentes versions se présentent sous la forme de variantes bien équipées avec très peu de possibilités de personnalisation. Mis à part la couleur de la carrosserie et le choix d’un habitacle uni ou bicolore, l’acheteur ne risque pas de se perdre dans un long catalogue d’options. Une démarche à l’opposé de celle des constructeurs allemands, qui les multiplient sciemment pour faire monter la facture. Genesis se démarque aussi par sa longue garantie constructeur, son assistance routière et son programme d’entretien inclus (pour les opérations courantes) durant 5 ans.

Deux motorisations sont disponibles sous le capot : 2.5T et 3.5T. Ces chiffres font évidemment référence à la cylindrée retenue, à savoir un 4 cylindres turbo de 2,5 litres pour le moteur de base et un V6 suralimenté de 3,5 litres en option. Les tarifs, plutôt compétitifs, débutent à 49 000 $ pour un modèle Select d’entrée de gamme, et culminent à 75 500 $ pour le modèle Sport Plus AWD doté du 6 cylindres.

C’est ce dernier modèle que nous avons pu conduire durant une semaine, revêtu d’une teinte « gris himalayen » et d’un intérieur « bleu ultramarin ».

Photo: Julien Amado

Un cocon confortable et luxueux

On a longtemps reproché aux constructeurs coréens leur qualité de finition moyenne et le manque de raffinement de leurs habitacles. Oubliez toutes ces considérations à bord du GV70. Ce modèle haut de gamme s’ouvre sur un habitacle tout simplement superbe. Que ce soit la qualité des matériaux du tableau de bord, la souplesse des cuirs ou le design très réussi, on se plaît beaucoup à l’intérieur de ce VUS de luxe. Cachez le logo Genesis sur le volant et demandez à des propriétaires de Mercedes-Benz ou de BMW de juger la qualité de finition, il y a peu de chances qu’ils trouvent quelque chose à redire.

Derrière le volant, l’ergonomie a été très bien travaillée, avec des commandes disposées logiquement. On peut adresser le même compliment au système multimédia, qui se montre intuitif et plaisant à utiliser en dépit d’un écran tactile un peu difficile à atteindre. Cela dit, boutons logés sur le volant et les différentes commandes situées sur la console centrale et sous la ventilation permettent de compenser ce désagrément.

Les sièges avant fournissent un confort royal. On peut rouler longtemps et sans la moindre fatigue à bord du GV70. Le dégagement dévolu aux passagers avant donne également satisfaction. En revanche, les passagers arrière sont tributaires du recul opéré par les occupants assis à l’avant. Heureusement que le coffre, dont la contenance peut varier de 819 à 1 610 litres, se montre suffisamment logeable pour un usage familial.

Photo: Julien Amado

Confortablement dynamique

Si vous conduisez un VUS allemand quotidiennement, vous savez que sa principale qualité demeure son dynamisme et le plaisir de conduite qu’il procure. Le problème, c’est que cela s’accompagne généralement d’un roulement ferme, que l’on finit par maudire lorsque l’on aborde des routes mal revêtues.

Sur ce point, Genesis propose un confort supérieur, qui rend le GV70 agréable à conduire en toutes circonstances. Même sur des routes qui s’apparentent davantage à un champ de mines qu’à un boulevard ouvert à la circulation, le VUS coréen absorbe admirablement les irrégularités du revêtement. Le confort fait assurément partie de ses points forts. Théoriquement, cela le rendrait donc incapable de rivaliser dynamiquement avec les Allemands. Un constat balayé dès que l’on hausse le rythme.

Grâce à ses 375 chevaux, le V6 biturbo de 3,5 litres propulse le véhicule avec vigueur dès que le conducteur le souhaite. Sur papier, les performances sont équivalentes à celles d’un BMW X3 M40i. Doux et souple à basse vitesse, le bloc est efficacement secondé par une transmission à 8 rapports qui sait se faire oublier.

Bien campé sur ses appuis, impérial dans les grandes courbes et vif dans les changements de cap rapides, le GV70 possède des capacités dynamiques de haut niveau. Précisons tout de même que notre modèle d’essai est doté d’un différentiel à glissement limité qui n’est pas livré dans les modèles moins huppés.

Le freinage donne également satisfaction, que ce soit la puissance de ralentissement ou le ressenti à la pédale. Soyons honnêtes, la direction bien que précise, ne rivalise pas avec celle d’un Porsche Macan par exemple.

Photo: Julien Amado

Et le si GV70 n’a pas à rougir face à des modèles sportifs de milieu de gamme allemands, il n’est pas armé pour lutter face à un X3 M ou un Macan Turbo. Misant davantage sur le confort et le raffinement, Genesis n’est pas encore entré dans l’arène des modèles ultrasportifs comme Hyundai l’a fait avec sa division N.

Mais à moins de tenir absolument à un blason prestigieux, le GV70 offre actuellement le meilleur rapport /prix/équipement/prestations de la catégorie, rien de moins. Une preuve supplémentaire que les promesses faites par Genesis il y a quelques années n’étaient pas des paroles en l’air. Si vous magasinez un VUS compact de luxe, allez essayer un GV70 avant d’arrêter votre choix, vous pourriez être surpris!