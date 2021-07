Toyota Tundra 2022 : tout ce qu'on sait pour le moment

Toyota vient d’annoncer de nouveaux détails concernant le Tundra 2022 qui sera dévoilé cet automne, mais dont le design extérieur est déjà connu.

Rappelons que des images avaient coulé sur la toile à la mi-juin, forçant le constructeur japonais à publier une première photo officielle de son camion pleine grandeur redessiné.

On sait que le Tundra aura un nouvel écran tactile ultra large et de nouveaux moteurs appelés i-Force MAX (voir plus bas) en plus d’être disponible avec un toit panoramique et une vitre arrière coulissante.

Aujourd’hui, on apprend que des sièges en cuir rouge (avec un motif subtil de camouflage dans la section perforée) seront offerts dans la robuste version TRD Pro, que plusieurs modes de conduite seront accessibles et qu’un plateau de recharge sans fil pour téléphones compatibles figurera aussi au menu pour la première fois.

Photo: Toyota

Comme on le voit, autour de la molette de sélection sur la console se trouvent un bouton pour le mode de remorquage/transport (Tow/Haul), un autre pour le sélecteur multi-terrain (MTS) et un troisième pour le contrôle de vitesse en descente et le contrôle de marche lente (DAC/Crawl).

Ces dernières fonctions, déjà proposées dans les Toyota 4Runner et Tacoma, feront leur début dans le Tundra, aidant les conducteurs à négocier plus facilement des pentes et des obstacles en dehors de la route. On ne peut que s’en réjouir.

Photo: Toyota

Pour ce qui est des moteurs, le même concessionnaire Toyota qui avait fait couler les images en juin a confirmé qu’un V6 biturbo sera de mise – vraisemblablement celui de 3,5 litres du nouveau Land Cruiser – jumelé à une boîte automatique à dix rapports pour économiser de l’essence. La puissance et le couple pourraient s’élever à près de 450 chevaux et 500 livres-pied, respectivement.

L’autre option, selon les rumeurs, serait un groupe motopropulseur hybride pouvant rivaliser avec le Ford F-150 PowerBoost. Il est certainement temps que Toyota fasse bénéficier le Tundra de sa vaste expertise dans le domaine!

Photo: Toyota

La production du Tundra 2022 devrait s’amorcer plus tard cette année, encore une fois dans l’usine de San Antonio, au Texas, qui assemblera également le prochain Sequoia.

