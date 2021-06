Oups, voici le Toyota Tundra 2022 avant son dévoilement

MISE À JOUR - 19/06/2021 : En raison de la fuite, Toyota a décidé de partager une première image officielle du nouveau Tundra (ci-dessus). L'article original se trouve ci-après.

Le Toyota Tundra 2022 de nouvelle génération s’en vient bientôt. La date exacte de son dévoilement officiel n’est pas encore connue, mais le constructeur nous a déjà donné il y a un mois un aperçu du devant.

Or, un concessionnaire Toyota aux États-Unis vient de laisser couler des images et quelques informations qui ont été reprises par le forum Tundras.com et on peut bien voir le camion entièrement redessiné. Il semblerait que ce soit un modèle de préproduction, mais le résultat final devrait être pratiquement identique.

Plus précisément, on a affaire à une version TRD Pro, tel qu’indiqué par les grosses lettres sur le hayon. Adoptant une posture robuste, ce Tundra 2022 arbore une imposante calandre noire ponctuée de feux à DEL et une carrosserie qui lui donne beaucoup de muscle.

Les phares et les jantes présentent un nouveau design également. Il y a plusieurs garnitures noires, notamment sur les ailes et le capot, ainsi que de longs marchepieds latéraux. On ne semble pas déceler de crochets de remorquage, mais ça pourrait s’ajouter ultérieurement.

Par ailleurs, le concessionnaire en question a confirmé que l’un des deux nouveaux moteurs qui seront offerts avec le Toyota Tundra 2022 est un V6 biturbo – vraisemblablement celui de 3,5 litres du nouveau Land Cruiser. Attendons pour les chiffres exacts, mais le couple pourrait frôler les 500 livres-pied. Il sera jumelé à une boîte automatique à dix rapports.

Dans les derniers jours, Toyota a publié une image annonçant un moteur iForce de nouvelle génération appelé « iForce Max ». S’agit-il de celui-ci ou plutôt du second moteur qui reste à confirmer et qui ferait partie d’un système hybride? À suivre.

D’après ce qu’on sait à ce stade-ci, le dévoilement du Toyota Tundra 2022 aurait lieu en septembre et la production devrait s’amorcer cet automne, encore une fois dans l’usine de San Antonio, au Texas, qui assemblera également le prochain Sequoia.

