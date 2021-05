Toyota Tundra 2022 : enfin un premier aperçu

Ça fait une éternité qu’on attend un tout nouveau Toyota Tundra. La génération actuelle date de 2007 et ne fait plus le poids, bien que la compagnie ait apporté différents changements et lancé des éditions spéciales au fil des ans.

Pour 2022, le Tundra sera enfin redessiné de A à Z et on a aujourd’hui un premier coup d’œil.

Certes, l’image publiée par Toyota ne montre pas grand-chose, mais on discerne quand même une partie avant radicalement transformée et très moderne. Entre autres, il y a de nouveaux phares rectangulaires dans les coins ainsi que des feux à DEL plus près de la calandre. Reste à voir si ces derniers sont des feux de jour ou bien des lumières d’appoint pour les conducteurs qui utilisent leur camion hors route ou pour travailler le soir.

Malheureusement, il n’y a pas de détails officiels pour l’instant. Toyota se contente de dire que « le Tundra 2022 de nouvelle génération est entièrement repensé, doté d’une puissance sans compromis et d’une panoplie de technologies évoluées. »

On sait déjà que le châssis sera tout nouveau pour plus de robustesse, de stabilité et de légèreté. Ça devrait également permettre de remorquer plus que les 10 000 livres déjà possibles.

De grosses rumeurs laissent croire par ailleurs que le Tundra va remplacer son dernier V8 par un V6 turbocompressé et qu’une version hybride figurera au menu, de quoi concurrencer le nouveau F-150 PowerBoost 2021 qui fait cavalier seul dans la catégorie. Après tout, l’expertise de Toyota dans le domaine est bien connue.

Un dévoilement devrait suivre dans les prochaines semaines en vue d’une commercialisation d’ici la fin de 2021. C’est à ne pas manquer!

