Le Toyota Tundra 2022 passe à l’hybride!

Le Toyota Tundra a essentiellement été - jusqu’à aujourd’hui - le camion du beau-père qui boude les marques américaines.

Élève tranquille dans la classe des camionnettes pleine grandeur, il figure statistiquement moins souvent sur les listes d’achats des consommateurs, et en apercevoir un sur un chantier ou tractant un campeur est un phénomène relativement rare.

Eh bien, le vent est peut-être sur le point de tourner. Le Tundra 2022 intègre une nouvelle paire de motorisations turbocompressées (dont une mouture hybride) et un couple allant jusqu’à 583 lb-pi, sans oublier son look plus costaud et sa cabine modernisée qui rivalise – et même surpasse - certains ténors de l’industrie sur le plan de la technologie.

Le Guide de l’auto s’est rendu dans la région de Toronto pour découvrir le Toyota Tundra 2022.

Un look ultra

Le Toyota Tundra 2022 se décline en versions SR, SR5 Limited, Platinum, 1794 et bien sûr, TRD Pro. Il est offert avec deux types de cabines (cabine double et CrewMax) et trois formats de caisses, soit 5,5 pieds, 6,5 pieds et 8,1 pieds.

Le design de ce nouveau Tundra est marqué par une gigantesque calandre qui inspire la robustesse, tandis que l’éclairage à DEL donne au camion une présence qu’il mérite dans un segment où les rivaux montrent les crocs.

Photo: Toyota

La variante TRD Pro, soit l’une des deux déclinaisons présentées à l’événement, était vêtue d’une teinte orangée exclusive complémentée de diverses appliques protectrices au motif camouflage au niveau des arches de roue et du hayon, en outre. Cette déclinaison chaussait notamment un ensemble de jantes BBS qui combinent robustesse et élégance avec brio.

Le nouveau Tundra est monté sur un châssis en échelle agrémenté d’une suspension redessinée de A à Z à bras multiples qui troque les lames à l'arrière pour des ressorts hélicoïdaux. Les modèles équipés de l’ensemble TRD Off-Road comptent notamment sur des amortisseurs de marque Bilstein, tandis que les modèles TRD Pro sont armés d’amortisseurs FOX qui élèvent la monture de 1,1 pouce.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Bye bye V8, bonjour V6!

Toyota a conservé sa dénomination i-Force sous le capot du Tundra. Toutefois, ce badge qui orne le protecteur en plastique sur le collecteur d’admission est le seul vestige de l’ancien moteur. On a désormais le choix entre deux motorisations à six cylindres turbocompressés.

La première est un V6 de 3,5 litres qui développe une cavalerie de 389 chevaux et un couple de 479 lb-pi. La seconde conserve la même cylindrée, mais elle reçoit une motorisation électrique insérée entre le moteur et la transmission. Cette motorisation baptisée i-Force MAX est jumelée à une batterie nickel-métal de 288 V. Le résultat est plutôt impressionnant sur papier, avec 437 chevaux et 583 lb-pi, dont la totalité est distribuée à 2 400 tr/min. Une toute nouvelle boîte automatique à 10 rapports s’associe aux deux motorisations.

Photo: Louis-Philippe Dubé

L’un des critères de sélection dans le camp des acheteurs de camionnettes est la capacité de remorquage. Toyota affirme que le Tundra 2022 pourra tracter jusqu’à 12 000 livres, en plus d’offrir une charge utile pouvant aller jusqu’à 1 940 livres, ce qui représente une amélioration de 11% par rapport au modèle sortant.

Vent de modernité dans la cabine

Évidemment, on a pris la bonne initiative de moderniser la cabine archaïque du Tundra.

Dans le cas du modèle TRD Pro, la thématique robuste Pro nous a semblé fort ergonomique, en plus de déployer amplement d’espace de rangement à l’avant.

Photo: Toyota

Cette variante spécifique est munie d’un groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces livrable, tandis que le système d’infodivertissement est accessible via un écran de 14 pouces au centre de la planche de bord. Le bloc d’instruments de base est constitué d’une combinaison de cadrans avec un écran numérique de 4,1 pouces. À l’arrière, les sièges offrent un bon dégagement pour les jambes, avec du rangement sous la banquette en prime. Dans les modèles hybrides, ce rangement donne sa place à la batterie qui alimente le moteur électrique.

Autrement, une série de nouvelles technologies a également été intégrée. Celle-ci inclut un système d’assistance au maintien de voie qui travaille de pair avec le régulateur de vitesse (style semi-autonome) et un assistant virtuel qui peut assister avec des commandes vocales, pour ne nommer que celles-là. Mais au-delà de ces gadgets, nous affectionnons particulièrement la grande lunette arrière livrable qui peut s’abaisser de tout son large, une caractéristique pratique pour accéder au chargement dans la caisse, mais également pour traverser facilement côté cabine, pour ceux qui planifient camper à la belle étoile!

Photo: Toyota

Un essai s’impose!

C’est inévitable, la paire de motorisations du nouveau Toyota Tundra doit encore faire ses preuves, mais il n’en demeure pas moins que la turbocompression et l’hybridation n’ont pas fait peur aux ingénieurs. Les choix mécaniques sont toujours supérieurs chez les rivaux américains, mais le Tundra fait désormais preuve de modernité avec des technologies hybrides performantes et frugales (nous l’espérons), sans pour autant compromettre les capacités.

Le Guide de l’auto pourra bientôt mettre ce Tundra 2022 à l’essai dans le but d’évaluer de quelle manière il a gagné en maturité, mais également comment il se compare dans son milieu. Toyota planifie commercialiser son nouveau Tundra vers la fin de l’année 2022. Les prix seront annoncés d’ici là.