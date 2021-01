Toyota Tundra : attendre la nouvelle génération?

Je souhaite remplacer mon VUS par une camionnette pleine grandeur. Cependant, je ne veux rien savoir d’un véhicule américain, car je ne leur fais pas confiance en ce qui concerne la fiabilité. J’aime beaucoup le Toyota Tundra. J’ai lu qu’il est fiable, robuste, et qu’il conserve sa valeur vraiment longtemps. J’ai aussi lu qu’une nouvelle génération arrivera bientôt. Est-ce que je devrais attendre son arrivée avant d’acheter?

Bonjour Luc,

Effectivement, le Toyota Tundra a une solide réputation de qualité, de fiabilité et de robustesse. Vous avez également raison lorsque vous dites que ce modèle conserve sa valeur longtemps. En fait, il est l’un des camions les plus onéreux à se procurer sur le marché des véhicules d’occasion, au point où la différence entre un modèle neuf et âgé de quelques années est minime, selon les taux de financement en vigueur.

Cela dit, la version actuelle du Tundra commence à dater, et une nouvelle génération est attendue pour l’année-modèle 2022, avec une arrivée chez les concessionnaires qui pourrait se faire avant la fin de 2021.

Photo: Toyota

La question est donc de savoir si l’offre actuelle vous convient, ou si vous préférez attendre un peu pour avoir un véhicule plus moderne.

En ce qui concerne notre opinion sur la question, à moins qu’il y ait urgence, nous vous conseillons d’attendre. Même si le Tundra actuel est bien, il date vraiment par rapport à ses rivaux américains. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil à son habitacle pour réaliser qu’il a près de 10 ans, et son gros moteur V8, aussi fiable soit-il, consomme vraiment beaucoup d’essence, et n’offre pas de si bonnes performances.

Bref, si vous n’êtes pas pressé de remplacer votre VUS, attendez encore quelques mois pour voir ce que Toyota nous prépare!

