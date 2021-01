Toyota, la marque que les gens conservent le plus longtemps

La fiabilité des véhicules de Toyota est bien connue, tout comme la satisfaction de leurs propriétaires. C’est ce qui fait que plusieurs les conservent longtemps. Très longtemps.

Une nouvelle étude de la firme de recherche américaine iSeeCars.com nous fournit une autre preuve éloquente.

En analysant plus de 660 000 transactions effectuées l’an dernier impliquant des véhicules des années-modèles 1981 à 2005, elle a pu établir un palmarès de ceux que les gens gardent en leur possession pendant au moins 15 ans.

Premier constat : sept des dix premières places sont occupées par Toyota. Les autres appartiennent à Honda (deux) et Subaru (une).

Top 10 des véhicules que les propriétaires gardent 15 ans ou plus

« Les véhicules japonais, en particulier ceux de Toyota et de Honda, sont réputés pour être fiables et durables, donc ils attirent les consommateurs pragmatiques qui désirent conduire le même véhicule le plus longtemps possible, affirme Karl Brauer, analyste pour iSeeCars.com. Les conducteurs sont plus susceptibles de conserver un modèle sur lequel ils peuvent se fier et qui ne leur coûtera pas cher à entretenir. »

Véritable star auprès des chauffeurs de taxis, la Toyota Prius trône au sommet, elle dont 13,7% des exemplaires vendus restent avec leur propriétaire pendant au moins 15 ans, ce qui est 2,2 fois plus que la moyenne des véhicules.

« Les gens qui possèdent une Prius depuis 15 ans ou plus sont parmi les premiers à avoir adopter les voitures hybrides. Ils veulent non seulement économiser à la pompe, mais aussi en entretien à long terme, ajoute Brauer. Plus on conserve une Prius longtemps, plus les économies sont grandes. »

En vidéo : Les 10 véhicules auxquels les gens sont le plus fidèles