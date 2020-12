Est-ce que le Toyota 4Runner sera bientôt renouvelé?

Nous avons un Toyota 4Runner 2011 que nous pensons remplacer d’ici deux ans. Nous avons une roulotte de 3 600 livres avec laquelle nous nous promenons à travers le Québec.

Comme nous avons été passablement satisfaits de notre véhicule, nous espérons une refonte à court terme pour en acheter un nouveau. Avez-vous eu des indications en ce sens de la part de Toyota? Sinon, quel autre véhicule recommanderiez-vous? Nous recherchons un véhicule pouvant tracter au minimum 5 000 livres et doté de quatre roues motrices.

Bonjour Frédéric,

En mars 2020, une fuite que nous avons relayée a permis d'en savoir un peu plus à propos des plans de Toyota pour le futur. Et pour l'instant, tous les modèles prévus dans cette présentation sont bel et bien arrivés sur le marché. D'après ce document, le nouveau Toyota 4Runner arriverait en cours d'année 2022, après la présentation du nouveau Tundra, prévue pour la fin d'année 2021.

On ignore encore quels seront les changements apportés au nouveau 4Runner. Il semble toutefois évident que le nouveau modèle sera pourvu d'une bien meilleure qualité de finition, d'un grand écran tactile intégrant un système multimédia plus évolué, et d'équipements de sécurité active plus nombreux. Le moteur devrait aussi être modifié, et pourrait même recevoir une déclinaison hybride.

Sachant que vous pensez changer de véhicule dans deux ans et que vous avez aimé votre véhicule, la solution la plus simple serait d'attendre l'année 2022 pour voir si le nouveau modèle correspond à vos attentes.

Dans le cas contraire, les VUS similaires comme le Jeep Wrangler et le Ford Bronco ne conviendraient pas puisqu'ils ne peuvent pas tirer plus de 3 500 livres. Il faudrait donc regarder du côté des VUS intermédiaires à trois rangées de sièges comme le Kia Telluride, le Hyundai Palisade ou le Honda Pilot par exemple.

En vidéo : les meilleurs VUS intermédiaires à trois rangées de sièges selon le Guide de l'auto 2021