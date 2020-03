Une fuite révèle les plans futurs de Toyota et Lexus

Plusieurs rumeurs circulent en ce moment au sujet de certains produits de Toyota et de sa division de luxe Lexus. Une conférence réunissant des concessionnaires a eu lieu dernièrement et les plans futurs de la gamme y ont été détaillés.

Sur son compte Instagram, le site AllCarNews partage une photo (deuxième diapositive) qui aurait été prise lors de l’événement et qui révèle un grand nombre de nouveaux modèles à venir.

D’après ce qu’on peut voir, Toyota lancera cet automne une Sienna hybride (pour rivaliser avec la Chrysler Pacifica hybride) et un tout nouveau multisegment dont on ne connaît pas encore l’identité mais qui proposera lui aussi une motorisation hybride.

L’an prochain, ce sera au tour du coupé 86 de nouvelle génération, qui devrait maintenant s’appeler « GR 86 » et exploiter le même quatre cylindres turbo de 255 chevaux qui équipe la GR Supra 2021. Un autre multisegment inédit devrait arriver sur le marché peu de temps après.

Photo: Toyota

Enfin, à l’automne 2021, Toyota sortira le nouveau Tundra 2022 (sur la plateforme TNGA-F), qui sera suivi l’année d’après par des 4Runner et Sequoia complètement redessinés. Un groupe motopropulseur hybride employant un V6 biturbo remplacerait le vieux V8 de 5,7 litres – une excellente nouvelle.

Selon AllCarNews, l’un des deux nouveaux multisegments sera dérivé de la Camry et ressuscitera le nom Venza. Dans le cas du second, dérivé de la Corolla, il pourrait s’agir d’une version de série du concept FT-4X. Il est aussi question d’une mise à jour de la Camry pour 2021 et de sa grande sœur, l’Avalon, pour 2022.

Du côté de Lexus, la même publication évoque une IS de nouvelle génération pour 2021, un coupé LC F doté d’un tout nouveau V8 biturbo en 2022 ainsi que la disparition de la berline GS au profit d’une Toyota Mirai déguisée. Les berlines ES et LS recevront quelques changements pour 2022.

Photo: Toyota Canada Inc.

Les utilitaires ne sont pas en reste, puisque le NX, le RX et le GX seront tour à tour renouvelés en adoptant une plateforme plus moderne.

Bref, en supposant que la crise du coronavirus n’affecte pas trop les plans de Toyota, attendez-vous à un lot de nouveautés dès la deuxième moitié de l'année 2020.

