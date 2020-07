Fiable et confortable, la Lexus ES?

Je recherche un véhicule confortable, fiable et bien équipé que je veux garder longtemps. J'ai 60 ans et veux me gâter. Je regarde pour un Lexus ES 350 d’occasion avec environ 30 000km. Est-un bon choix? Notez aussi que je ne recherche pas une conduite sportive, mais surtout véhicule qui ne me ruinera pas en frais de réparations.

------------------

Bonjour Yves,

À lire votre question, il semblerait que vous soyez déjà sur la bonne voie! En effet, une Lexus ES correspond à tout ce que vous recherchez. Fiable, confortable et relativement bien équipée, elle vous rendra de fiers services. Qui plus est, comme sa mécanique est relativement simple, elle ne vous coûtera pas plus cher à entretenir qu’une Toyota Camry.

Sinon, une Toyota Avalon pourrait également vous rendre de fiers services, étant un peu plus grande qu’une Lexus ES, mais un peu plus accessible, financièrement. Peu importe voter choix parmi ces modèles, vous pourrez rouler l’esprit tranquille et le portefeuille en paix!

En vidéo: Sur la route avec la Lexus ES 2019