Un Toyota Tundra pour remplacer un Ford F-150?

Je possède un Ford F-150 2016 avec un moteur V8 de 5,0 litres, avec lequel je parcours au minimum 60 000 km par année. Je souhaite changer de modèle et je pense peut être opter pour un Toyota Tundra, même si je sais qu'il est assez gourmand en essence. Je fais le plein en moyenne deux fois par semaine et je ne roule jamais chargé. Que pensez-vous de mon choix de passer de Ford à Toyota?

Bonjour Jean-François,

En dépit de son âge avancé, le Toyota Tundra peut encore rendre de fiers services à ceux qui travaillent avec leur camionnette. Parmi ses principales qualités, on peut citer un moteur puissant et volontaire, une cabine spacieuse, une bonne qualité de construction et des sièges confortables. Le camion de Toyota se distingue aussi lors du remorquage, mais comme vous roulez tout le temps à vide, ce n'est pas un critère d'achat dans votre cas.

Concernant ses principaux défauts, il y a la forte consommation de carburant comme vous l'avez d'ailleurs précisé, un intérieur un peu daté et des bruits en provenance des roues et du moteur, à l'accélération et sur voie rapide.

Considérant le kilométrage que vous parcourez chaque année, acheter un Toyota Tundra est une bonne et une moins bonne idée. Une bonne parce qu'il s'agit du camion pleine grandeur le plus fiable, et de loin. Sa technologie, bien que datée, est totalement éprouvée et à moins d'être très malchanceux, vous n'aurez pas besoin d'aller au garage en dehors de l'entretien courant.

Mais c'est une moins bonne idée quand on prend en compte sa consommation élevée, qui va peser sur votre budget de carburant. Lors d'un récent essai, j'ai consommé un peu plus de 15 L/100 km de moyenne. En ville, la moyenne tournait plutôt au alentours de 20 L/100 km, le Tundra est donc plutôt gourmand.

Mais si le surcoût lié au carburant ne grève pas trop votre budget annuel et que sa cabine un peu plus datée ne vous dérange pas, le Tundra devrait très bien vous convenir. D'autant plus que sa valeur de revente demeure très bonne, ce qui peut être intéressant pour un achat à plus long terme.

