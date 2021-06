Tesla change d'idée : il n’y aura pas de Model S Plaid+

Plus tôt cette année, Tesla a annoncé une importante mise à jour de sa berline Model S et de son multisegment Model X comprenant l’ajout de versions haute performance appelées Plaid et Plaid+.

Eh bien, la compagnie change d’idée (encore une fois) et ne lancera pas la seconde sur le marché. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé la nouvelle sur Twitter.

Ce dernier a indiqué que la version Plaid+ n’est plus nécessaire car la Model S Plaid est « tellement bonne » en termes de performances et de vitesse.

Photo: Tesla

Rappelons que chacune exploite trois moteurs électriques et développe une puissance de plus de 1000 chevaux. La Plaid peut atteindre 100 km/h en 2,1 secondes, le quart de mille en 9,23 secondes (un record pour une voiture de série à l’exception de la nouvelle Rimac Nevera) et une vitesse de pointe de 322 km/h. Son autonomie est de 628 kilomètres.

Un brin plus rapide lors des départs arrêtés, la Plaid+ promettait une autonomie supérieure à 835 kilomètres. Elle était attendue sur la route vers le milieu de 2022, mais ce n’est maintenant plus possible d’en réserver une sur le site de Tesla. Son prix canadien frôlait tout juste les 200 000 $.

Quant à la Model S Plaid (PDSF de 159 990 $), après des retards de production occasionnés par quelques ajustements de dernière minute à la voiture, les premiers exemplaires seront livrés aux États-Unis cette semaine. Au Canada, le configurateur en ligne mentionne une arrivée en août ou septembre.

Photo: Tesla

Pour le summum de la performance, n’oublions pas qu’il y aura éventuellement la Tesla Roadster (ci-dessus). Selon Musk, le modèle de production pourrait être dévoilé d’ici la fin de l’été en vue d’une commercialisation l’an prochain.

Les chiffres sont hallucinants. Il sera même possible de remplacer les minuscules places arrière par un ensemble de propulseurs à jet d’air froid développés par SpaceX, une autre compagnie appartenant à Musk, afin d’accélérer de 0 à 100 km/h… en 1,1 seconde! Vous vous demandez à quoi ça ressemble? Voici une illustration.

En vidéo : Survol de la nouvelle Tesla Model S