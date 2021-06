Toyota Tacoma 2022 : du nouveau pour les adeptes de hors-route

Contrairement au grand Tundra qui sera complètement redessiné pour l’année-modèle 2022, le camion intermédiaire Tacoma de Toyota doit attendre son tour.

Cela dit, quelques nouveautés sont au programme et feront le bonheur des adeptes de conduite hors route. On vous les présente!

Tacoma TRD Pro 2022

Pour 2022, la redoutable version TRD Pro du Tacoma reçoit des amortisseurs Fox à dérivation interne spécialement réglés par TRD et de nouveaux bras de contrôle supérieurs en aluminium aussi réglés par TRD. Ceux-ci font partie d’une suspension qui est relevée de 1,5 pouce à l’avant et d’un demi-pouce à l’arrière. Les angles d’approche (36,4 degrés), de franchissement (26,6 degrés) et de départ (24,7 degrés) sont tous améliorés.

Photo: Toyota

De nouvelles jantes TRD noires sont incluses et chaussées de nouveaux pneus tout-terrain Goodyear Territory. Comme vous le voyez également sur les images, la palette de couleurs est bonifiée avec Lime électrique métallisé – tout pour attirer l’attention et rien pour se camoufler dans la forêt! Autrefois utilisée sur la minuscule Prius c, cette teinte criarde sera offerte sur d’autres modèles TRD dans le futur.

Quelques modifications ont été apportées aux divers écussons et emblèmes, tandis que de nouveaux éléments graphiques sont apposés sur le capot.

Photo: Toyota

Alimenté par un V6 de 3,5 litres développant 278 chevaux et 265 livres-pied, le Tacoma TRD Pro 2022 continue d’offrir le choix entre une boîte manuelle à six rapports et une automatique à six rapports.

Tacoma Trail 2022

Lancée pour 2021, l’édition Trail du Tacoma est de retour, toujours basée sur le modèle SR5 4x4 à cabine double. Sa suspension est maintenant relevée de 1,1 pouce à l’avant grâce à de plus grands ressorts hélicoïdaux, ce qui augmente la garde au sol ainsi que l’angle d’approche (34 degrés).

Photo: Toyota

La suspension arrière n’est pas en reste avec un rehaussement d’un demi-pouce. Les angles de franchissement (26,4 degrés) et de départ (23,6 degrés) augmentent en conséquence. Ici aussi, de nouveaux pneus tout-terrain Goodyear Territory sont de mise. Ils enveloppent de nouvelles jantes au fini bronze qui s’agencent avec la calandre ornée de bronze.

Mentionnons par ailleurs l’ajout de Roche lunaire parmi les couleurs proposées et le nouvel écusson Trail sur le hayon. Le pare-chocs arrière est désormais assorti à la carrosserie. Le V6 sous le capot est bien sûr le même mais, contrairement au Tacoma TRD Pro, l’édition Trail n’est pas disponible avec la boîte manuelle.

Photo: Toyota

Les prix du Toyota Tacoma 2022 seront annoncés peu de temps avant son arrivée sur le marché dans quelques mois.

