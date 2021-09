Un Toyota Tacoma 2021 pour remplacer une Genesis G70?

Je possède une Genesis G70 2019 à moteur V6 turbocompressé de 3,3 L. J’aimerais la changer pour un Toyota Tacoma 2021. Je voudrais l’acheter et non le louer. Je suis charmé par sa valeur de revente élevée, sa mécanique fiable et ses capacités hors route. Je veux faire du camping hors des sentiers battus et ça m’est impossible avec ma Genesis. Idéalement, je conserverais le Tacoma entre sept et dix ans. Dois-je craindre que la valeur du véhicule s’effondre lorsque les camionnettes hybrides et électriques seront plus nombreuses? Aussi, dois-je anticiper une hausse du prix de l’essence?

-------------------------

Bonjour Jean-François,

Avant d’échanger une berline compacte de luxe comme votre G70 contre une camionnette intermédiaire comme un Tacoma, nous vous recommandons de faire l’essai dudit Tacoma. Comme vous l’avez mentionné, il s’agit d’un véhicule qui conserve merveilleusement bien sa valeur, qui a su prouver sa fiabilité au fil du temps et qui est capable de s’aventurer plus loin que bien d’autres véhicules.

Cela dit, vous perdrez énormément sur les plans de la performance, du confort, du luxe et des commodités. Il faut savoir que le Tacoma est un véhicule très bruyant, à bord duquel la position de conduite est peu intéressante et dont le confort général est déplorable.

En ce qui a trait à la consommation, prenez note que Ressources naturelles Canada affiche une cote de 12 L/100 km en conduite combinée dans le cas d’une G70 2019 à moteur V6. Quant au Tacoma, l’organisme fédéral annonce une cote de 12,9 L/100 km. Nous nous permettons de vous mentionner que cette cote pourrait facilement grimper en fonction de votre utilisation.

Le V6 du Tacoma brille par sa robustesse et sa fiabilité, mais en revanche, il consomme sans compter. Cela dit, la G70 requiert de l’essence super (niveau d’octane 91) alors que le Tacoma se contente d’essence ordinaire (niveau d’octane 87). Ainsi, même si le Tacoma est plus glouton que la G70, le coût d’utilisation ne sera pas forcément plus élevé. Entre ces deux types d’essence, on observe parfois un écart de quelques dizaines de cents par litre, ce qui peut représenter une différence monétaire considérable au terme du remplissage.

Photo: Toyota

Pour ce qui est du prix du litre que nous paierons au cours des prochaines années, malheureusement, nous n’avons pas de boule de cristal sous les yeux afin de vous donner une réponse précise. Nous anticipons tout de même une hausse du prix à la pompe au cours des prochaines années. Tout dépendant de l’ampleur de cette hausse, l’impact sur la valeur des camionnettes traditionnelles pourrait être tout aussi grand. Rappelons-nous, à titre d’exemple, la valeur de celles-ci lors de la plus récente crise économique nord-américaine.

Enfin, étant donné que vous vous débarrasserez de votre véhicule alors qu’il est encore jeune, assurez-vous tout de même d’éviter une situation d’équité négative, communément appelée « balloune ».

En vidéo: le Toyota Tacoma, un bon achat?