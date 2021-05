Genesis G70 2022 : presque parfaite!

Ah, Genesis! Par où commencer? Cinq ans après sa création, cette division de luxe de Hyundai propose une gamme dont chaque produit peut facilement être comparé aux meilleures voitures allemandes.

Ce constat, il est particulièrement vrai quand on regarde la nouvelle G80 et le VUS GV80, deux véhicules qui épatent par leur qualité de fabrication.

Dans le créneau des voitures compactes de luxe, on avait déjà un produit sérieux avec la G70. Mais chez Genesis, on ne tient pas en place très longtemps, et voilà qu’on arrive déjà avec une G70 entièrement redessinée pour 2022. Après en avoir fait l’essai, voici ce que nous en avons pensé.

Photo: Marc-Andre Gauthier

Un design athlétique et haut de gamme

Il convient d’abord de spécifier que la version à l’essai est la plus équipée, dotée de la mécanique la plus performante. Ici, les impressions concernent donc le modèle haut de gamme 3.3T Sport, animée par le moteur V6 turbocompressé de 3,3 litres. Son prix de 59 000 $ représente une hausse assez drastique par rapport au modèle d’entrée de gamme 2.0T Select, à 45 000 $.

Au premier coup d’œil jeté vers cette nouvelle G70, on est immédiatement charmé par son design. On retrouve une nouvelle grille de calandre en forme de diamant, histoire d’harmoniser le style de la G70 avec celui des berlines G80 et G90. Cela dit, ces deux dernières voitures sont supposées évoquer le luxe, tandis que la G70 arbore une allure plus athlétique. Le futur VUS GV70, basé sur la berline G70, suivra aussi cette philosophie.

En dépit de ce côté sportif, on a tout de même affaire à une berline qui en impose. Cette G70 2022 est élégante sous tous les angles, mais elle aurait pu miser sur des roues moins avant-gardistes, histoire de moins charger le tout.

Photo: Marc-Andre Gauthier

Là où le nouveau style paie le plus, c’est dans l’habitacle. Les lignes sont plus recherchées, l’écran multimédia affiche une interface graphique de qualité, nous donnant bel et bien l’impression d’être dans une voiture de luxe. Petit problème avec ce système, Genesis n’a pas cru bon inclure une molette pour le contrôler. À la place, il faut toucher l’écran, et dépendamment de notre position de conduite, on peut avoir de la difficulté à couvrir l’ensemble. Si on utilise Apple CarPlay, par exemple, il peut être difficile d’accéder à toutes les icônes.

Photo: Marc-Andre Gauthier

Les sièges avant sont vraiment confortables, et surtout offrent un bon support latéral. D’ailleurs, quand on fait passer la voiture en mode Sport+, ils se resserrent un peu. À l’arrière, le dégagement pour les jambes est plus que limité... En fait, si vous mesurez plus de 6 pieds, bonne chance pour asseoir quelqu’un derrière vous.

Une conduite digne de mention

Mécaniquement, la G70 2022 est identique à la 2021. On a donc un choix de deux moteurs, soit un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 252 chevaux et 260 lb-pi de couple, et un V6 de 3,3 litres biturbo, bon pour 365 chevaux et 376 lb-pi. Mais attention! Quand on met la voiture en mode Sport+, le V6 biturbo développe 3 chevaux supplémentaires, en raison d’une valve qui s’ouvre dans l’échappement pour augmenter la sonorité du moteur. Ça, vous ne l’aviez pas sur le modèle 2021.

Dans les deux cas, la transmission automatique à 8 rapports envoie sa puissance aux quatre roues. Parlant du rouage intégral, il a été conçu pour favoriser les roues arrière, de sorte à recréer l’expérience d’une voiture à propulsion lorsque les conditions sont belles.

Photo: Marc-Andre Gauthier

Sur la route, l’expérience varie beaucoup en fonction du mode de conduite sélectionné. Comme dans la majorité des véhicules, on a le choix entre des modes comme Eco, Confort, Sport, Sport+, et personnalisé.

En mode Confort, on a une auto agréable à conduire, mais on aimerait un peu plus de douceur. Il y a des limites à ce que l’on peut faire avec un châssis si rigide. Cela dit, elle ne fait pas pire que ses rivales à ce chapitre.

Vous risquez cependant de vouloir laisser la voiture en mode Sport+ tout le temps. Ce mode enlève le contrôle de traction, raffermit la suspension, augmente le son du moteur, rend la direction plus ferme, et globalement, transforme la voiture en une machine impressionnante.

D’ailleurs, même si elle devient plus ferme, la suspension demeure agréable, puisqu’elle est contrôlée électroniquement en fonction de la route. La transmission de la G70 est intelligente au point où selon ce qu’on fait, elle semble toujours être dans le bon rapport. La seule chose qui cloche sur la G70, dynamiquement, c’est la direction. Elle n’est pas déconnectée à proprement parler, mais elle pourrait être plus précise. À ce chapitre, elle ne rejoint pas une Série 3 de BMW.

Photo: Marc-André Gauthier

Malgré ça, la G70 dévore les courbes avec une assurance qui effraie. Tous les éléments de cette voiture travaillent de pair pour une tenue de route vraiment renversante. La G70 n’a pas de version de performance à proprement parler, comme une BMW M3. Cela dit, les performances du V6 biturbo ne nous font pas souhaiter 150 chevaux de plus tant il est convaincant.

Avec la G70 2022 Genesis démontre encore une fois que ses voitures sont époustouflantes. Laissez tomber les préjugés, et allez en juger par vous-mêmes!

