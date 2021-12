Toyota Tacoma : cinq souhaits pour la prochaine génération

Une nouvelle génération de l’inépuisable Toyota Tacoma est attendue bientôt, vraisemblablement comme modèle 2023. Ce sera donc un an après la refonte de son grand frère, le Tundra. À la différence de ce dernier, le Tacoma domine les ventes de sa catégorie et assez facilement, merci.

Malgré sa popularité, le prochain Toyota Tacoma devrait bénéficier d’améliorations importantes. Pourquoi? Parce que ses trois plus proches poursuivants, le Ford Ranger, le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon, seront eux aussi tout nouveaux pour 2023, sans parler du Nissan Frontier qui vient de se moderniser radicalement pour la première fois en plus de 15 ans.

Avant d’y aller d’une liste de cinq souhaits pour le futur Toyota Tacoma, un mot sur le modèle sortant, que nous avons essayé cet automne en version Trail…

Photo: Toyota

Un peu de neuf pour 2022

Avant de prendre sa retraite, la génération actuelle du Tacoma subit quelques changements pour 2022. Sachez que la redoutable version TRD Pro reçoit des amortisseurs Fox à dérivation interne spécialement réglés par TRD et de nouveaux bras de contrôle supérieurs en aluminium. La suspension relevée de 1,5 pouce à l’avant et d’un demi-pouce à l’arrière améliore les angles d’approche, de franchissement et de départ.

De nouvelles jantes TRD noires sont incluses et chaussées de pneus tout-terrain Goodyear Territory, tandis que la palette de couleurs est bonifiée avec la teinte Lime électrique métallisée.

Photo: Guillaume Rivard

Pour sa part, l’édition Trail est de retour pour une deuxième année, toujours basée sur le modèle SR5 4x4 à cabine double. Sa suspension est maintenant relevée de 1,1 pouce à l’avant grâce à de plus grands ressorts hélicoïdaux, ce qui augmente la garde au sol et l’angle d’approche, alors que sa suspension arrière est rehaussée d’un demi-pouce.

Ici aussi, des pneus tout-terrain Goodyear Territory sont de mise. Ils enveloppent de nouvelles jantes au fini bronze qui s’agencent avec la calandre ornée de bronze. Mentionnons par ailleurs l’ajout de la couleur Roche lunaire parmi celles proposées.

Photo: Guillaume Rivard

5 souhaits pour le futur Toyota Tacoma

1. Un roulement plus confortable

On ne lui demande pas d’être aussi à l’aise et confortable sur les routes asphaltées qu’un Honda Ridgeline, mais le Tacoma actuel laisse beaucoup à désirer à ce chapitre. En adoptant une version de l’architecture TNGA-F, également employée par le Tundra 2022, et en délaissant la suspension arrière à lames au profit de ressorts hélicoïdaux, le prochain modèle devrait être plus confortable et agréable à conduire.

2. De meilleures capacités

Après avoir abandonné le quatre cylindres il y a plusieurs années, le Tacoma gardera-t-il un seul moteur? Le V6 de 3,5 litres, qui développe 278 chevaux et 265 livres-pied de couple, livre des accélérations honnêtes (meilleures à partir de 3 500 tours/minute). Cependant, les camionnettes de GM sont plus puissantes et le Frontier aussi. Le Ranger, lui, génère plus de couple avec son EcoBoost de 2,3 litres. Difficile d’imaginer une option hybride musclée comme c’est le cas maintenant avec le Tundra, mais le prochain Tacoma gagnerait à renforcer sa cavalerie et à avoir de meilleures capacités de remorquage (actuellement limitées à 6 500 livres) pour combler l’écart qui le sépare de ses adversaires américains.

3. Garder la boîte manuelle et changer l’automatique

À l’instar du Jeep Gladiator, le Toyota Tacoma se démarque en proposant une boîte manuelle à six rapports. Celle-ci est offerte dans les versions TRD et donne plus de latitude aux conducteurs. Hormis le fait qu’elle réduise la consommation, la boîte automatique à six rapports en option n’est pas impressionnante et gagnerait à être remplacée. Toyota compte dans son catalogue des boîtes à huit et à dix rapports qui sont plus sophistiquées, alors pourquoi ne pas en faire profiter le Tacoma.

4. Une cabine plus raffinée

C’était l’un de nos souhaits également pour le nouveau Tundra et Toyota l’a exaucé de belle façon. Sans perdre ses éléments de robustesse, le Tacoma doit faire grimper le niveau de raffinement de plusieurs coches, avec une présentation résolument au goût du jour. Ça inclut par exemple un tableau de bord numérique et une interface multimédia plus conviviale. D’ailleurs, Toyota confirme que le système du Tundra (et du Lexus NX 2022) se retrouvera graduellement dans l’ensemble de sa gamme d’ici 2025. Et tant qu’à y être, un peu plus d’espace et de rangement ne feraient pas de tort.

5. Éviter une flambée des prix

Tout coûte de plus en plus cher ces temps-ci, et les véhicules en sont de bons exemples. Le Tundra 2022 a ajouté des versions d’entrée de gamme plus abordables, mais les plus luxueuses ont fait des bonds importants. Qu’en sera-t-il de son petit frère? Sa fourchette de prix varie présentement de 39 890 $ à 59 360 $, ce qui le place en dessous du Ridgeline et du Gladiator, mais nettement au-dessus de ses trois principaux rivaux américains. Contrairement au nouveau Frontier, il risque de ne pas être en mesure de demeurer sous les 40 000 $. Souhaitons quand même des hausses raisonnables.

